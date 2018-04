Optieweek Gevorderden: Ratiospreads

Optieweek op IEX: Oud-Optiver partner en schrijver van hét standaardwerk "How to calculate options prices and their Greeks" legt deze week een aantal begrippen uit de optiewereld uit.

Bij het opzetten van de ratio-callspread koopt u een calloptie en verkoopt u tegelijkertijd meerdere calls met een hogere strikeprice dan de eerste optie. Bijvoorbeeld u koopt de 50-call op 4 euro en verkoopt twee maal de 55-call op 2 euro. De profit-loss op expiratie ziet er dan als volgt uit:



Klik op de grafiek voor een grote versie

Onder de 50 hebben geen van de opties waarde en u had in dit specifieke voorbeeld de combinatie met 0 investering (of opbrengst) opgezet. Boven de 50 begint uw long-call waarde te genereren en boven de 55 neemt uw winst weer af en leidt zelfs tot een verlies boven de 60.

Op 55 is namelijk uw winst op de 50-call 5 euro en daarboven zit u twee calls te kort. De ene short 55-call wordt weliswaar elke euro hoger 1 euro meer waard, maar de 50-call eveneens. Die twee heffen elkaar dus op.

U zit dan nog wel één 55-call ongedekt short; de combinatie zal dus boven de 55 steeds minder waard worden en zelfs in een (ongelimiteerd) verlies kunnen uitmonden, de markt moet dan wel enorm oplopen. Voor de putspread geldt hetzelfde principe zoals hieronder weergegeven:



Klik op de grafiek voor een grote versie

U hebt hier een maal de 50-put op bijvoorbeeld 4 euro gekocht en twee maal de 45-put op 2 euro verkocht, dus zonder een investering of opbrengst. Daarom zal de profit-loss op expiratie boven de 50 nul zijn.

Op 45 is hij maximaal, te weten 5 euro, maar onder de 45 zit u weer netto een optie te kort, waardoor elke euro lager uw winst met 1 euro afneemt en onder de 40 zelfs resulteert in een verlies.

Positief gestemd

Stel u bent positief gestemd over een bepaald aandeel en wil daar een longpositie in opzetten. Door een callspread te kopen kunt u al een stuk van de investering verminderen, maar met een ratiospread wordt de investering natuurlijk nog minder.

Maar meer rendement betekent vaak ook meer risico en dit risico zit 'm in die ene optie die u te kort zit. Als u van mening bent dat dat risico te verwaarlozen is, dan kunt u goedkoop zulke combinaties opzetten.

Een prachtig scenario is als het aandeel langzaam in waarde stijgt en richting expiratie doorloopt naar de strike die u twee maal short zit. Handelaren willen vaak ook dat de markt wegloopt van hun longstrikes, richting de shortstrikes, want daar ligt vaak een optimaal resultaat.

Negatief gestemd

Mocht u negatief gestemd zijn, maar wel een bepaalde bodem zien dan kunt u natuurlijk de ratio-putspread opzetten. Ik wil alleen wel benadrukken dat als de markt flink zakt of zelfs direct na het opzetten van de positie een duikvlucht maakt uw risico veel groter is dan bij de ratio-callspread.

Immers de volatility heeft de neiging om te exploderen als de markt hard omlaag gaat (naar boven loopt dit vaak niet zo'n vaart). U hebt dan een maximaal vega-exposure waardoor het terugdraaien van de positie een dure aangelegenheid kan worden.

U zit de bijvoorbeeld de 50-strike long; die heeft niet zoveel vega meer, en u zit twee maal de 45-strike short. Deze 45-strike is at the money en genereert daarom een maximale vega-shortpositie.

Kortom, u zal echt eerst met een gedegen marktanalyse en marktscenario's moeten komen voordat u zo'n positie opzet. Blijf de risico's afwegen en hou (vooral bij de ratio-putspread) uw positie goed in de gaten.

Breakevenpunt

Veel mensen hebben moeite om het breakevenpunt van zo'n strategie te berekenen. In het geval van de 50-55 een om twee ratio-callspread was het eenvoudig: u betaalt 4 euro en ontvangt 2 keer 2 euro, 0 investering dus. Uw maximale winst is op 55:

de 50-call is dan 5 euro waard

de 55-calls hebben geen waarde

Boven de 55 zit u netto 1 call te kort en u hebt een winst van 5 euro. Dit betekent dus dat als de markt 5 euro hoger staat u uw winst weer hebt ingeleverd. Dat punt is dus 60 en dat noemen we het breakevenpunt; daarboven gaat u geld verliezen.

Waar ligt het breakevenpint als u die twee 55-calls had verkocht op 2,50? U had dan bij het opzetten van de positie 1 euro ontvangen. Op 55 is uw 50-call 5 waard en u had 1 euro ontvangen bij het opzetten. U staat dus 6 euro in de plus. Boven 55 zit u netto 1 call te kort, die is 6 waard als de markt op 61 staat.

Cashflow

Elke keer moet u kijken naar de cashflow. Als u in uw positie iets hebt betaald, dan moet u dit van de 5 euro winst op 55 aftrekken; uw breakevenpunt komt dan lager te liggen.

Waar ligt het breakevenpoint bij een grotere ratio met een cashflow? Stel u koopt de 50-call een maal op 5 en verkoopt 5 maal de 57-call op 1,20 euro. U hebt dus per saldo 1 euro ontvangen en zit boven de 57 netto 4 calls te kort.

Op 57 is uw 50-call 7 euro waard, u had ook nog 1 euro ontvangen en staat dus 8 euro in de plus. Nu hoeven we alleen nog maar te kijken wanneer vier 57-calls 8 euro waard zijn. Dat is het geval als ze ieder 2 euro waard zijn en dat is als het aandeel op 59 staat. Zo is het sommetje een stuk makkelijker geworden.

Tips

Denk bij het opzetten van ratio spreads aan de voor u mogelijke marktscenario's.

Probeer uw breakevenpunt te zetten op uw worst case-scenario of net iets daaronder bij puts of net iets daarboven bij calls om niet van een koude kermis thuis te komen.

Hou met name ook de volatility in de gaten bij ratio-putspreads.

Speel met strikes en verschillende looptijden om in uw inschatting er het meeste uit te halen.

Meer weten?

