Controleer uw aflossingsvrije hypotheek

Nu aflossen is misschien niet zo slim. Over 30 jaar is dat bedrag misschien een maandsalaris....

De vraag is dan hoeveel risico je wilt lopen. Is het echt "slim" om je primaire levensbehoefte als belegging te zien? Voor hetzelfde geld is het over 30 jaar alsnog 5x je jaarsalaris en is je huizenprijs gedaald (2008). Dan leek beleggen met je primaire levensbehoefte voor heel vele mensen opeens een ontzettend slecht plan...