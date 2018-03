Ik was weer dom. Aex 534 long gegaan.

Dacht niet dat hij zo erg in de min ging openen.

Had geen stoploss gezet.

Koers klapte omlaag. Snel verkocht.

Boem direct ruim 200 euro weg.

Zucht... wanneer leer ik het nou om niet in paniek te raken bij een snelle verandering de verkeerde kant op.

Anyway...3000 sprintertjes gekocht s&p long op 17 cent.

Als ik die op 23 of 24 cent weer kan slijten ben ik vandaag weer op 0.