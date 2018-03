Jilles bedankt. Goed onderbouwd zoals altijd.



Schalie olie potentieel en opbouw snelheid worden nog steeds zwaar overschat.

Zie onderstaande quotes van de CEO van BHP, naar wiens belang Shell samen met Blackstone trouwens zit te kijken!



50% van alle schalie olie maatschappijen maakte in 2017 nog steeds geen winst. Dit komt omdat ze voor hun olie geen WTI als prijs krijgen maar dat minus $ 4-6/vat vanwege transport kosten en korting voor te lichte olie.



Daar komt boven op dat de betere maatschappijen 50% olie, 25% NGL en 25% gas produceren. Bij $ 60/vat WTI gaat de olie voor $ 52-56/vat, NGL momenteel voor $ 25/vat en gas voor $ 2.80/MM Btu = $ 17.50/vat olie equivalent zodat de gemiddelde inkomsten slechts $ 36-37/vat bedragen. Talloze komen daar nog onder.



Voeg daar aan toe dat de meeste banken meer geld op de balans van de maatschappijen willen zien en investeringen dus minder snel groeien als in het verleden.



Het lijkt erop dat de de boor en frack kosten volgens devooruitzichten van de meeste schalie olie maatschappijen voor 2018 met 10-15% stijgen en volgens Carrizio zelfs met 20%. Ze krijgen dus ook minder putten voor hun beperkte geld.



Alles tesamen verklaart de rem op de toekomstige groei van schalie olie.



Schalie olie groeit dus wel maar niet zo snel dat het het gebrek aan investeringen in de rest van de wereld gedurende de laatste 3 1/2 jaar kan compenseren



Kortom de OPEC produktie EN de prijs kan omhoog.



"BHP



U.S. shale output could peak in a decade, BHP CEO Mackenzie says

U.S. shale oil production could peak in a little more than a decade, as the geology of the booming fields in Texas and North Dakota suggest it is not a long-term resource, BHP Billiton (BHP +1.1%) CEO Andrew Mackenzie says.

“While I think the shale business will last and offer some very decent returns, especially shale oil, for the better part of a decade, our understanding of that is that is not going to last forever,“ Mackenzie tells the Financial Times Commodities Global Summit.

Mackenzie says he is positive on oil in the short to medium term but sees the potential for the electric car revolution to lead to a peak in demand sometime during 2030-40, which could coincide with a peak in shale production.

The CEO also says Pres. Trump's tariffs likely will be viewed in retrospect as "a relatively small event" for the global steel and aluminum industries that have been "made smaller by a lot of the exemptions" the U.S. is considering for a number of countries and products"