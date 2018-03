deze man heeft 10 jaar gebouwd aan het bedrijf tot wat het nu is en daarom zijn die aandelen gestegen . hij heeft na natuurlijk wel het tij mee en hij is wel zo slim om de winst op tijd binnen te halen.

Proficiat voor die man1

Ik zie vaak niet dat mensen het pad waarderen om tot het eind resultaat te komen.

deze beschrijvende tekst is prima te begrijpen voor mensen die geen insider zijn bij deze bedrijven. en goed te volgen in historische volgorde.