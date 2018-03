Dividend belasting was/is al diefstal. Is belasting over geld waar al op allerlei manieren belasting over voldaan is. En als je het dan eenmaal netto hebt, betaal je er ook nog vermogensbelasting over. Beetje in de categorie van die andere diefstal belasting: belasting op erfenissen. En zo heeft de politiek zijn ogen gesloten en doet ze ze ook nooit open.... je moet wat als je geen normaal beroep kunt uitoefenen en je steeds meer soortgenoten om je heen krijgt en wil hebben die ook weer salaris nodig hebben.