Het dollarverhaaltje is het niet. De beurs daalt omdat Trump totaal onberekenbaar is. Hij communiceert extreem slecht en zijn domme beslissingen maken alle slimme mensen bang. Gisteren en vandaag hebben we nog de "vriendschap" van Trump met die noordkoreaanse gek moeten meemaken, de onverwachte ontslag van Tillerson en de idiote verhalen over protectionnisme gaan door. Het is niet goed voor de economie, het valt slecht bij de beurshandelaren die varen op vertrouw.