Ik heb een beetje moeite met de prospectus van Alfen.



Ze tonen alle cijfers obv 2 miljoen aandelen.



Vervolgens later een opmerking dat ten tijde van de IPO er een splitsing is van de aandelen van 1 op 10 oftewel 20 miljoen aandelen en die 20 miljoen aandelen gaan voor de price range naar de beurs.



Oftewel alle cijfers in de Prospectus moet je door 10 delen om op per aandeel te komen.



Als je kijkt naar de 1.7 miljoen winst in 2017 dan was dit 85ct per aandeel, maar dat is met de IPO dus 8.5 ct per aandeel want de aandelen worden eerst in stukjes van 10 gedeeld alvorens tegen de IPO prijs verkocht te worden.



Alles staat er wel maar heel duidelijk is dit zeker niet voor iedereen, maar maakt het aandeel wel 10x zo duur dan de staatjes in de prospectus laten zien.