Geachte redactie,



Jesse Klaver en zijn mede politicie zijn slecht in rekenen en/of willen scoren voor de bühne. De heer Hamers gaat van 2 miljoen euro naar 3 miljoen euro. Over de timing en de communicatie hoeven we niet te discussieeren, want dat lijkt natuurlijk nergens naar. Maar waarom vergeet Jesse Klaver c.s. te vermelden dat van € 1.000.000,00 er direkt € 520.000.000,00 in de schatkist wordt gestort en de heer Hamers er "maar" € 480.000.000,00 (is dit samen delen?) van overhoudt en als hij hiervan nog uitgaven van gaat doen hij omzetbelasting, accijnzen, energiebelasting, b.p.m., etc. gaat betalen of 30% van 4% in box 3.



Van die € 520.000,00 (netto schatkistbetaler) kan je 8 fractievoorzitters (netto schatkistontvangers) betalen. Dus in plaats van selectieve verontwaardiging zou een dankjewel op z'n plaats zijn. Als ING de bonus niet uitkeert waardoor de winst stijgt gaat er € 240.000,00 naar de schatkist via de Vpb dus € 280.000,00 minder. Wie is hier nou gek? De heer Hamers c.s. stort van zijn hele inkomen van € 3.000.000,00 ca. € 1.560.000,00 in de schatkist. Wie heeft het over rupsjes nooit genoeg?



Met vriendelijke groet,

Paul van Lier

Borger.