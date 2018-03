Boskalis is een goed bedrijf dat afhankelijk is van olie-investeringen. Die zijn er niet en wanneer gaan die weer terugkomen? Peter Berdowski weet dat niet dus hoe moeten wij dat weten? Ik zou wachten tot er tekenen van herstel zijn. Of gaat nu blijken dat het al die tijd een slecht bedrijf was dat verborgen bleef achter een goede markt? Het is opvallend dat het met die Belgische baggeraars lang niet zo slecht gaat als met Boskalis. Fugro ging ook jarenlang hartstikke goed, totdat bleek dat het eigenlijk helemaal niet goed zat. Buffett spreuk: bij eb blijkt wie er al die tijd geen zwembroek aan had. We gaan het zien.



Wereldhave: retail is moeilijk en je kan alleen floreren als je de juiste locaties hebt. Die heeft Wereldhave kennelijk niet. Dat lijkt me moeilijk te fixen voor een vastgoedfonds. Ik zou er van afblijven.



Accell heeft veel goede jaren gehad en nu gaat het slecht. Dat is even wennen. Misschien is het management een beetje te los geworden toen het zo lang allemaal vanzelf leek te gaan en moet er nu orde op zaken worden gesteld. Ik zou even wachten op tekenen van hard ingrijpen. Die nieuwe CEO moet zich eerst maar eens bewijzen. De markt is an sich gewoon goed dus daar ligt het niet aan.



PostNL: slechte markt, en al het laaghangend fruit is al geplukt dus het is moeilijk nu nog efficiencywinst te halen. Prijzen verhogen sloopt de postmarkt alleen maar sneller. Ze hadden de zooi natuurlijk gewoon aan de Belgen moeten verkopen toen het nog kon. Nu is superieur management nodig om er nog wat van te maken. Daar zijn geen tekenen van. Ik zeg: afblijven. Hoe dan ook zijn bedrijven die superieur management nodig hebben zelden goede lange termijn investeringen. Buffett wil alleen bedrijven die door een stel idioten gerund kunnen worden en nog steeds winst maken. Dat is PostNL niet.



Beter Bed: ooit een slechte overname gedaan in Duitsland en die krijgen ze niet zo snel weer op de rails. Duitsland is natuurlijk ook een paar maatjes groter dan Nederland. Dit lijkt me een klassiek staaltje zelfoverschatting: ze hebben die Hollandse toko weer aan de gang gekregen, dan doen we hetzelfde trucje gewoon nog eens in Duitsland. Niet dus. Ik verwacht dat ze nog wel een paar jaartjes blijven doorknoeien. Met mazzel gaat het lukken. Met iets minder mazzel gaat het niet lukken, maar zijn ze niet eigenwijs en gooien ze de handdoek (en verkopen ze de Duitse dochter aan wie het maar wil hebben). Met pech zijn ze wel eigenwijs en dan kan Duitsland het hele bedrijf naar onder trekken.



Ik zie bij deze bedrijven nog geen instapmoment. Bij Accell en Boskalis kan dat komen. Bij Beter Bed misschien. Wereldhave en PostNL zou ik voorlopig vergeten.