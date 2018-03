quote: Mrx77 schreef op 10 mrt 2018 om 10:26:

We staan al jarenlang rondom het niveau van 520, ondanks de economische groei en positieve bedrijfscijfers vd afgelopen jaren. Op akzo en unilever zijn overnameprooien geweest en toch blijft de koers enorm achter.

Dividend. Gaat hard van de koers af. Kijk eens naar de koers van Shell, die handelt al jaren in dezelfde range. Toch als je naar Total Return kijkt is het verschil enorm. Vandaar bovenstaande grafiek: total return (inc herbelegd dividend) is vergelijkbaar. Ex niet.