De verkeerde handelsoorlog

China heeft de VS volledig in de tang. Het was natuurlijk zo aantrekkelijk, produceren in China. Goedkope arbeid, hard werkende en slimme mensen. Maar nu kom je er achter dat je op de tweede plaats staat. Het was made in China, maar nu is het designed by China. Het vervelende voor Trump is ook nog dat de schuld, gecreëerd om de consumptie en de economie aan te zwengelen, voor een groot deel in Chinese handen is. China hoeft maar een hint te geven dat ze uit ongenoegen over de tarieven misschien wat minder obligaties gaan kopen, of de rente spuit omhoog, met alle gevolgen van dien.