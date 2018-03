Je schrijft wel heel makkelijk of de koper even...



uit eigen middelen 12.000 ophoest.



Je moet maar net afgestudeerd zijn en je wilt een huis kopen....



"effe aan mijn moeder vragen of ze 12.000 Euro ophoest".



De regels zijn zo funest voor de huizenmarkt of is het de arrogantie van de Nederlanders...dat we zeggen....dat lappen we even bij want we hebben toch geld zat.

Niemand durft tegen kabinet te zeggen dat huizen kopen voor starters onmogelijk is en laat staan om even uit eigen zak de KK neer te leggen.



Er is niks veranderd want huizen lopen nu gestaag over de 400.000 tot een miljoentje...

Net na de crises was het huilen geblazen dat huizen te duur waren en anno 2018... we zijn geen stap verder.

Mijn huis is 110 K meer waard geworden in 2 jaar tijd.

Is dit normaal ??



en Wie krijgt later de schuld ??

Wederom de burgers...hadden we maar niet een te hoge hypotheek moeten nemen.... Niet de bank, verzekeraar, overheid, makelaars... maar de burger. Wij hadden beter moeten weten.



Een huis kopen voor starters is gewoon belachelijk duur.



Je kunt probleem van dure huizen makkelijk oplossen.

Elke aankoop laten taxeren....

En niet laten taxeren op materiale (tangible) argumenten, zoals vraag en aanbod, de omgeving is leuk, school is nabij, ligt aan een water of doodlopende straat.



Maar gewoon...hoeveel kost het huis als je huis afbrandt en opnieuw moet bouwen.

Kost het dan 1 miljoen ??

Ik kan het je op een briefje geven dat verzekeraars mij geen miljoentje geven voor wederopbouw.



Maar ja... ook de overheid verdiend aan overdrachts belasting.

Beter belasting afdragen over een huis van een miljoen dan van 2 ton.



Voorlopig prijzen we de huizenmarkt aan (net als voor de crises)....

en laten we de burger met een flinke schuld opzadelen en later als de huizenmarkt ontploft is het gewoon de burger de schuld geven.



Verplicht aflossen en geen 100% financiering is gewoon kolder, zolang makelaars en verzekeraars en banken en overheid onder 1 hoedje spelen dan lopen de huizen op.



Geleuter over dat er geen huizen zijn in de sociale woningne en scheef zitten.



dit is wat gebeurd.



Gemeente kopen sociale woningen op (door de scheef huurders eruit te gooien) en gooien het in de vrije sector, waar ze 1.000 euro per maand mogen vragen.

Ze verbouwen de keuken met enkele tientjes meer en ze mogen de huur verhogen naar de vrije sector.