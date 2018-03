"Niet echt een moment dat u dacht van: hold my beer, I'm gonna buy some stock. Want op de beurzen was de sfeer dat de daling nog maar net was begonnen en de echte krach nog moest komen. U kent dat. Ik herinner mij dat het normaal was om het over AEX 100 te hebben en er kwamen zelfs koersdoelen 25 voorbij."



Als de beurzen crashen en iedereen is negatief en bang dat het nog lager gaat, dan is volgens de theorie van Warren Buffett het moment aangebroken om juist stevig te gaan kopen.

"If others are fearfull, you must be greedy", is zijn adagium.

Contrair beleggen dus.

Dat heeft hij dan ook volop gedaan en ik trouwens ook.