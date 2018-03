Liveblog: Boskalis, ING en Akzo

quote: Ehrwald schreef op 8 mrt 2018 om 10:35:

Wat zal die Meneer Hamer lachen, waar blijft nu die Premier Rutten die al jaren loopt te verkondigen

we gaan de hogere inkomens aanpakken.

Nee meneer pak de A.O.W ers maar 4 euro erbij en meer als 15 euro inleveren ga maar eens in de supermarkt kijken hoe de prijzen gestegen zijn kijk eens hoeveel mensen bij de voedselbank lopen

Kabinet jullie moeten je schamen dat je dit toestaat, en dan die arme meneer van der Veer zit het ook nog goed te praten

Voorspelling Rutte over een paar jaar commissaris bij ING

Wanneer heeft Rutte (zonder N) dat gezegd ?Overigens worden hoge inkomens al lang aangepakt. Over alles boven de 65K gaat meer dan de helft direct naar de fiscus.Bij AOW'ers bedoelt u de premie zvw die gestegen is ? De ouderenkorting is ook gestegen. Dus mensen met alleen AOW gaan er op vooruit. Overigens zijn de pensionado's van nu de rijkste generatie die ons land ooit gekend heeft.Naar de voedselbank gaan is een keuze, de bijstand is hoog genoeg om eten te kopen. Dan maar stoppen met roken en drinken.