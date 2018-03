Goedemorgen,



Gary Cohn stapt op en de DAX staat 150 punten lager. Dat is het verhaal van vandaag. Om 22:00 uur gisterenavond stonden alle US indices in het groen (DOW rond de 0%).



Tot zover iedere TA... beurs = sentiment/vertrouwen, de rest is vulling en verslaggeving achteraf. Alle grafieken ten spijt, het zijn lijntjes en patronen die bij de emotie van de dag zo de prullenbak in kunnen...