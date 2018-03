Daxie is vanuit de supply zone weer gedaald naar zijn demand zone:Voor een crash moet demand hier wegblijven en de beweging omlaag LH's en LL's blijven zetten. De huidige prikker doet al vermoeden dat er nog kopers zitten.Hier gaan kopers en verkopers weer keuzes maken. De low bij de blauwe cirkel op dagbasis uitnemen betekent dat de verkopers de macht hebben en dat de beweging omlaag verder doorzet.Weten de kopers deze low te houden dan is dit niet meer dan een corrigerende beweging geweeest en volgt er weer een sterke of zwakke beweging omhoog, naar supply zone 1 of mogelijk zelfs 2: