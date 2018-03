Galpagos is juist des te koopwaardiger onder de €67

In 2020 komen ze met hun eerste medicijn de markt op en dan wordt het cashen en zal de koers zeer zeker veel hoger staan. Verder nog heel veel veelbelovende medicijnen in de pijplijn. Tussentijds kan de koers nog gekke sprongen maken maar als je vraagt wat een zekerheidje voor de LT is...

Geen idee of er over 100 jaar nog bier gedronken wordt, waarschijnlijk wel maar de overheden zijn al langzaam bezig het alcohol terug te brengen omdat het zo veel ellende geeft. Een paar jaar geleden waren er ook in NL al plannen voor het ontmoedigen van alcohol, maar dat is nog even in de ijskast gegaan. Maar als het weer wat minder gaat en de ziektekosten blijven oplopen, wordt er wel werk van gemaakt. Heineken en de concurrentie zijn nu al fors aan het inspelen op alcoholvrij bier. Sommige bierbrouwers bewegen ook al richting andere sectoren omdat die de bui ook al zien hangen. Maar de sigarettenindustrie loopt ook nog steeds goed.

Beter Bed zal richting de Q1 cijfers zeker gaan oplopen. De koers is extreem afgestraft. Eerst toen ze melden deden over die problemen bij de toeleverancier in de Duitstalige landen over gif in de matrassen (daar halen ze veruit de grootste deel van de winst). Consumenten bleven tot half december massaal weg. En mensen bestelden daarna een boxpsring ipv een matras maar die kon pas in 2018 geleverd worden dus al die omzet komt ten goede aan 2018

Daarna een forse afstraffing bij de update over tussentijdse update in januari.

En deze vrijdag dus nog een keer bij de definitieve cijfers over Q4 en geheel 2017.

Afgelopen jaar hebben ze juist alles in het werk gesteld om de tegenvallende omzet in Duitsland te keren en daar gaan ze in 2018 volop van profiteren. Daarvoor zijn in 2017 veel kosten gemaakt die voor een deel tlv de winst kwamen.