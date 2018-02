Ondertussen in de VS: de nieuwe FED-baas (republikein) heeft het niet moeilijk in het congress om de vragen te beantwoorden. Zegt weinig nieuws eigenlijk (USA gaat goed, dus geleidelijk en gecontroleerd gaat de inflatie en de rente licht stijgen). Wat ik eruit pluk is dat hij zich daarbij heel erg gaat laten leiden door de werkgelegenheid (als de werkloosheid blijft dalen, wat de verwachting is, zal er een punt komen dat de rente omhoog zal moeten, hij zegt niet welk punt dat is).



Ook zei hij dat het huidige schuldniveau van de USA niet zorgwekkend is, maar dat de kosten ervan wel zorgwekkend kunnen worden als dat schuldniveau blijft groeien, en dat hij zich liever niet afvraagt of de wereld nog vertrouwen heeft in USA-staatsschuld.



Verder is het niks nieuws, dus eigenlijk allemaal erg geruststellend (behalve dat over de staatsschuld dan).