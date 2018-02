S&P heeft die 2800 zo goed als gehaald. Aangezien de beweging omhoog niet sterk (trendmatig) oogt en de S&P in de buurt van een supply zone terechtkomt kan het risico op een beweging omlaag weer ontstaan, het heet natuurlijk niet voor niks een supply zone ;-)Alleen als de kopers veel power hebben en de verkopers niet terugkomen kan hij door die supply zone heen en hebben we nu eigenlijk al het vervolg van de uptrend. Lukt dat niet dan is de kans groot dat hier een lagere top gevormd gaat worden en dat we dan nog een sterke of zwakke beweging omlaag krijgen. Zwak omlaag is een beweging richting de demand zone, een sterke beweging betekent een nieuwe low:Welke van de twee het wordt weet je vooraf niet, dat moet de markt gaan laten zien.Voor nu zijn we nog met de beweging omhoog bezig die dus ook nog sterk kan blijven en door kan zetten. Zolang de beweging omhoog hogere bodems en hogere toppen blijft zetten is deze trend intact. Lukt het de kopers niet meer om dat te realiseren dan is dat een teken dat de balans weer in het voordeel van de verkopers draait.