quote: S8Power schreef op 26 feb 2018 om 09:07:

6 Calls A26 533 verkocht op 4.25.

Vrijdagmiddag gekocht tussen 1.39 en 2.10.

Veel te vroeg maar ... winst is winst.

Dit was 1 van de 10 dagen per jaar dat overnight gaan (wel) loonde. Normaliter word je geknipt en geschoren.

Ja, met name van vrijdag naar maandag, maar nu al twee keer achter elkaar dikke plussen. We zullen zien of je "te vroeg" was, ik heb het ook gedaan (250x Booster DAX eruit op 12.585). Zoals je al zei: "Winst is winst".