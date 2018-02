Morgen wordt slotdividend over 2017 van PostNL bekend. Er is al EUR0,06 interimdividend uitgekeerd in september 2017. Verwachting is ca. EUR0,17 slotdividend zoda totaal dividend 2017 op EUR0,23 uitkomt.



De komende 2 jaar zal dit naar verwachting nog 0,10 verder stijgen zonder dat enige operationele verbetering noodzakelijk is. Dit doordat er rentekosten weg zijn gevallen met de TNT-miljoenen en doordat er in 2019 een einde komt aan de extra dividenbetalingen doordat het pensioenfonds inmiddels weer boven de 112% zit.



Een mooie investering voor de Nederlandse Warren Buffets!