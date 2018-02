Rayma007,



Echte democratie betekent het volk "de burger" beslist en neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en dat is alleen mogelijk bij bindende referenda, zoals b.v. in Zwitserland waar dit systeem van directe burger democratie met bindende referenda zeer goed werkt.



Weet dit uit ervaring heb er 10 jaar gewoond en gewerkt en heb spijt als alle haren op mijn hoofd dat ik zo stom ben geweest om naar dit zieke leuterland/kruideniersland terug te keren.



Wat een brok ziekelijk bemoeizuchtig geleuter is dit land Nederland, wat totaal zijn verstand heeft verloren, zeker in Hilversum, Amsterdam en Den Haag.



God zij Dank zijn er nog Urkers en Dokumers in dit bemoeizuchtige leuterland, dat dringend eens fatsoenlijk aan het werk moet gaan en zijn enorme bureaucratie en zijn vele miljoenen overheids afhankelijken sterk moet verminderen en het gigantische kaalplukken van werkende burgers moet stoppen via grootte belasting verlagingen.



Parlementaire Partij Democratie zoals Nederland nu kent is pure arrogante elite establishment dictatuur à la de Sovjet-Unie en China en betekent in principe niet meer als evenveel ellende en armoede voor iedereen en je klep dicht houden en je aanpassen of je wordt ook in Nederland publiekelijk vernietigd.



Heb 10 jaar in communistische landen gewerkt, Nederland / Europa is exact hetzelfde, een "Nomenklatura" elite systeem waar nooit naar verstandige zeer goed geinformeerde burgers geluisterd wordt.