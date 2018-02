Ze hadden de hele tent aan Boskalis moeten verkopen toen ze de kans hadden. Waren de Fugro aandeelhouders er goed vanaf gekomen en waren de Boskalis aandeelhouders met de ellende blijven zitten. Nu kunnen de Fugro aandeelhouders eindeloos zitten wachten totdat het eindelijk eens een keer gaat gebeuren en intussen maar hopen dat die toko inderdaad zo lean en mean is als ze beweren. Beweringen van het Fugro management hebben in het verleden nog nooit iets gegarandeerd.



Nu spreek ik als indirecte (via HAL) Boskalis aandeelhouder, dus ben ik achteraf wel blij dat die overname uiteindelijk niet door is gegaan.