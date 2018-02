Mooie analyse, leuk mijn profielnaam terug te lezen. Niet overal mee eens:



De 34.870 aandelen zullen de koers niet omhoog hebben gezet. Die aandeleninkoop was dus helemaal niet nodig, de koers steeg vooral naar aanleiding van de Q3-cijfers op 26 oktober.



De koers van UR is niet bewogen op basis van de Q3 cijfers, afgelopen jaren toont UR doorlopend goede cijfers op basis waarvan na publicatie nauwelijks koersreactie plaatsvindt, goede cijfers worden verwacht en zijn vooraf al ingeprijsd door de markt. De koers beweegt vooral op lange rente beweging en marktsentiment. Zo is sectorgenoot Klepierre in de periode van 25 oktober tot 12 december zelfs harder gestegen dan UR.



De aankondiging en verlenging van de aandeleninkoop heeft verwachtingen gewekt bij aandeelhouders, wat de koers heeft gesteund van augustus tot 12 december, de periode waarin UR heeft onderhandeld met Westfield. Mede hierdoor is de UR koers extra hard gedaald na aankondiging van de Westfield overname op 12 december, in plaats van verlaging van het aantal uitstaande aandelen door inkoop vindt er juist verwatering plaats door het stock offer.



De yield op Westfield US assets (+/- 4,0%?) is lager dan de yield op UR Europese assets, terwijl de US 10 jaar treasury yield zo'n 2,0% hoger ligt dan EU staatspapier (Frankrijk). Lijkt daarmee een zeer stevige prijs die wordt betaald, spread op Westfield assets t.o.v. US staatspapier is extreem laag.



Verder ben ik ook niet zo tevreden over:



* To be refinanced with unsecured senior debt and subordinated hybrid securities (€2 Bn)



Deze subordinated hybrid securities worden niet meegeteld in de toekomstige LTV berekening (van 33 naar 39%), en verhoogt de werkelijke LTV verder en daarmee het risico voor aandeelhouders. Zie UR presentatie 12 december:



€2 Bn of hybrid accounted for as shareholder’s equity under IFRS



Als deze hybrid debt als normaal debt wordt meegenomen (wat rating agencies niet doen, maar aandeelhouders wel), dan verhoogt dit de LTV naar boven de 42%. De pijplijn aan projecten is immens, wat komende tijd verdere financiering (of afhankelijkheid van disposals) zal brengen. De rente ontwikkeling is daarmee van zeer groot belang (bij financiering en pricing disposals), vandaar de zeer scherpe reactie op (US / EU) rente ontwikkeling.



Fitch reactie op de overnameplannen en verhoging beleningsgraad (uit UR jaarcijfers 2017):



On December 12, 2017, Fitch placed the Group’s “A” long term rating on Rating Watch Negative. Upon completion of the Westfield transaction, Fitch will downgrade the Group’s rating by one notch to “A-”. Should the transaction not close, Fitch has said it would remove the negative watch and keep the “A” rating.



Dit maakt toekomstige financiering iets prijziger.



Op korte - middellange termijn voegt de Westfield overname geen waarde toe voor aandeelhouders. Mogelijk op lange termijn wel, maar dit is nu nog zeer onzeker en risicovol, geprognosticeerde synergie voordelen worden waarschijnlijk te ruim ingeschat (een veel gemaakte fout) en er komen hoge kosten kijken bij een overname (die niet worden genoemd door management). Valutakoers beweging en Brexit ontwikkelingen (toeval) zullen het succes voor een groot deel bepalen, dit soort toegevoegde onzekerheden verhogen het risico en gewenste rendement van aandeelhouders, wat direct een koersdrukkend effect heeft.



Voor aandeelhouders lastig om tegen te stemmen, aangezien in dat geval een break fee t.h.v. US $150 miljoen moet worden betaald aan Westfield (+ mogelijk break fee financiering), de gemaakte kosten direct kunnen worden afgeboekt, en dit een flinke tik richting het management (vertrouwen) is.



Lijkt alsof UR management iets te zelfverzekerd te werk is gegaan, en weinig gevoel heeft gehad voor de wensen van aandeelhouders (gezien de koersval op zeer forse volumes) en marktontwikkeling.



Scherp verhoogde risico's worden even niet beloond door de markt, ondanks dat hier tegenover een per direct een iets hogere EPS zal staan (wat logisch is door verhoging van beleningen, hier zit nog geen synergie voordeel in....).