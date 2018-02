Goede morgen..



@ Fundbuster



Abeetje voor die toevoeging. Ik wil een betere trader worden dan ik ben, luisteren naar de gasten die het beter doen leek me een hulpmiddel, en wie zijn missers onder het tapijt veegt is voornamelijk bezig met iets af te schilderen dat hij zonder meer niet is. Alle fora hebben dat, maar de ruis is hier af en toe echt oorverdovend...





Bedankt voor je toelichting..



Verliezen zijn inherent aan het Beursspelletje..



Alleen van mijn 4 trades gisteren zat er één Bleeder(tje) tussen..



Dág.. Winst!



Mijn Ego won het van de SL..



Het is of "all the way" met een Positie of "SL"



De SL maakt een nieuwe trade mogelijk en verkleint de kans op Bleeders..;)



De SL moet dus in principe de voorkeur hebben..