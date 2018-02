Kwestie van op het juiste moment kopen en verkopen.

Heb aandelen in de krediet crisis rond de 2 euro gekocht en een tijdje geleden toen ze op 5 stonden verkocht. Na de cijfers en de beurs scheet in Amerika op 3.50 - 3.60 opnieuw aangeschaft. Ondanks dat Bam nauwelijks winst maakt, heb ik er goed aan verdiend. Zo zijn er wel meer bedrijven of andere zaken waar je winst mee kan maken zonder dat het goed is (kijk maar naar crypto poep, take away, tesla, uber, etc...) Dus nee het is met beleggen niet altijd belangrijk of een bedrijf winst maakt maar hoe hebberig of angstig andere beleggers zijn.