Mooi stuk. Informatief. helder.



Wat buybacks betreft heb ik wel nog vraagtekens. Denk niet dat de plotselinge daling de input was voor de buybacks. Zoals in het artikel van Bloomberg staat, stonden die buybacks al op de agenda. Is dan voor een Goldman Sachs uiteraard piece of cake om een paar Quants aan de gang te zetten die de koers effe -10% prikken, en dan plotseling (it really came out of nowhere!....uhuh), de buybacks beginnen. Maar dat is natuurlijk veeeeel te ver gezocht.... :)



Wat ik me afvraag, is waarom er dan zoveel company's eigen aandelen inkopen. meningen lopen nogal uiteen. Kan strategischee cashburn zijn,of beetje gas extra bij koersstijging. I dunno... Misschien weten we het over een kwartaal.