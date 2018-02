Het is niet allemaal overtuigend. De stieren dan. Ze rebounden wat. Maar nu doorzetten met de lift offs. Het wordt lastig. Transavia piloten staken ook. Dan maar ff wat kreten tussen door.



Goud. $1.360 is DE weerstand. Daar gaan ze niet snel doorheen. Yen. Tjonge. Tjonge. Geen paniek, ondanks de sterkere Yen. Vopak. Die gingen lekker na de bekendmaking van de cijfers op vrijdag. Mijn dank is groot! Ik heb ze weggedaan. Ik was blij dat ze niet de andere kant op gingen. Wel lekker binnengeharkt. ABN Amro. Ze doen niet veel meer. Tussen de $25 en de $25.50 schommelen ze. Zilver. Die doen maar wat. Eerst duidelijk richting laten kiezen. Nikkel en Zink. Die liggen zeer mooi!



Gas, die wil ik wel oppakken. Long dan. Hopelijk zakken ze wat terug vandaag in de handel. Dan kan ik ze pas oppakken. Wereldhave. Ja. Ik heb daar een plukkie van gekocht. Grooste koop ooit. Ha ha ha. Ik zit goed cash. Dus ik doe het rustig aan. Mini aankoopjes en verkoopjes. Olie. Long wil ik vandaag ook oppakken. Ik wacht daar ook op iets lagere koersen. Palladium is eigenlijk al heel hard opgeveerd. Die had ik eerder moeten oppakken. Gemiste kans. Jammer. CAC en Italie liggen goed. Althans. Beter dan een IBEX of een Wiggie Twintig. Zal je natuurlijk net zien. Doet Italie het vandaag niet. IBEX weerstand op de bekende 10.000 punten. DAXie die heeft ruimte, zowel omhoog als omlaag. Ik prefereer omhoog. Maar ik wacht eerst deze dag af. AEXie heeft er vandaag geen zin in. Pas u op. De beren hebben nog maar 6 maanden om de Down Jones met 15% te drukken. Anders is deze era nog beter dan de era 1990-2000. Geweldig! Alle era's eindigen niet zo lekker. Dus party a la 2017 kan wel eens kateren in 2018 worden.