Nu bij deze verbeterde vooruitzichten voor dit jaar vind ik Ordina serieus achtergebleven bij het algeheel beursklimaat, en - kansrijk.

Beslist kansrijk.



Bij ons in Vlaandeen (en Wallonië) zijn tal van grotere IT bedrijven op zoek naar uitbreiding, externe groei , en meerdere keren zelf aangegeven, in Nederland.



Bij overname wordt in Belgie gemakkelijk 1 x de jaaromzet betaald.

Vind dus zelf dat deze koers nog erg laag staat, en beslist hoger kan.

LR