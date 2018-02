quote: Mrx77 schreef op 14 feb 2018 om 09:26:

Wederom zeer mager herstel ondanks flinke stijging dsm. Dax en wlstreet springen er vandaag weer uit.



Wat een gezever.De DOW of de DAX is niet gelijkwaardig aan de AEX.Neem Shell, die weegt gigantisch in de AEX en doet op dit moment nagenoeg niks. Reden ? De olieprijs en euro/dollar. Dus Shell drukt indirect op het herstel van de AEX. Maar per saldo zegt dat geen hol, tenzij je al je geld in een AEX etf hebt zitten.Maar koop dan gewoon Duitse en Amerikaanse aandelen en hou op de indices met elkaar te vergelijken op een manier die niet opgaat.