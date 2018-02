YTD staat wallstreet vanavond op 0%.



Europa staat op -5%.



ERUSD staat +3%.



Waar is de overige 2% gebleven (ervan uitgaande dat de AEX fondsen allemaal 100% USD omzet realiseren xD)?



Als je op 1 year resultaat kijkt, is het verschil alweer 15%.





Er stroomt duidelijk geld weg van Europa naar US, maar dat zien we dan weer niet terug in de EURUSD.

Dit kan toch niet?



Zijn amerikanen dan zo dom om liever hun eigen bedrijven te kopen voor 25x de winst, ipv europese bedrijven voor 15x de winst?

Het is niet vanwege political risk, want dan zou juist EUR afzwakken als de vrezen dat de EU gaat barsten en US blijft staan.



Als US gaat barsten, dan is het juist raar om US bedrijven te kopen, aangezien deze genationaliseerd kunnen worden indien de overheid faalt.



Dus iets klopt er gewoon niet.



De fundamenten en de koersen spreken gewoon niet met elkaar.

Shorters zijn europa aan het kapot maken en hun winsten in US aan het herinvesteren?