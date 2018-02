quote: Realist2018 schreef op 11 feb 2018 om 16:26:

Mooi dat jij nog 30 jaar de tijd hebt om te kunnen herstellen maar mensen van mijn leeftijd 55+ hebben dat niet. Daarom zou rente 3.2% in de VS beter zijn dan een beurskrach van 30%-50%.

Daarom kan je op deze leeftijd best je portefeuille wat minder afhankelijk maken van aandelen. Laten we het houden op maximum 40% aandelen en dan nog liefst defensieve aandelen met een mooi dividend. De andere 60% kan je in obligaties steken eventueel een kleiner deel in high yield. Als je horizon zo kort is geworden kan je beter gaan voor behoud van je vermogen via 'fixed income' ipv nog gekke risico's te nemen met teveel aandelen in portefeuille.Het is en blijft een vaststaand feit dat zelfs na deze correctie van 10% aandelen op dit moment nog steeds duur zijn. Als het echt een keer fout gaat, zoals je in andere posts hierboven aangeeft, heb jij de tijd niet meer om je portefeuille te zien herstellen. Iemand met een horizon van 30 jaar hoeft zich hierover niet echt zorgen te maken.PS: Veel rijplezier met je nieuwe Audi A5. Een mooie keuze :)