Lijkt me erg kortzichtig. Weten we ook hoe veel longposities dezelfde man heeft? Met een totaal beheerd vermorgen van 150 mrd USD waarschijnlijk vrij veel. Als je die tegen elkaar afzet kun je pas beginnen er iets over te zeggen.



Waarschijnlijk verwachten ze dat continent/land x of sector x het beter gaat doen dan continent/land y of sector y. Dan gaan ze x long en y short. Heel normaal in die kringen.



Dat betekent dan niet meteen dat ze ineens bearish zijn op de markt... Dat heet hedging. Is de kern van wat ze doen.