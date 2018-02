Zo moeilijk is die XIV niet. Ik handel hem zelf al jaren. Wat je eigenlijk koopt zijn short posities in korte termijn VIX futures. Met de maandelijkse contango in VIX futures, pak je normale markten zo'n 10-15% per maand, naarmate de future met premium naar de lagere spot beweegt.In dit soort events waarin de VIX spiked gaan die dingen inderdaad hard onderuit. Maar dat weet je als het goed is als je erin zit. Als je denkt dat dit een gevaarlijke trade is, kijk eens naar de Long VIX producten zoals VXX, UVXY etc. Die dingen verliezen zo'n 99,9% per jaar in normale markten als gevolg van diezelfde contango. Alleen in dit soort markten van angst en paniek floreren die dingen.