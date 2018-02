Nico & Royce: Koersdip biedt koopkansen

Gemengde signalen. Volume Wallstreet hoogste in tenminste zes maanden, wil zeggen er zit power achter de dalingen. Een rally in obligaties: vluchtende aandelenbeleggers, een reactie op recente dalingen, misschien. Maar dan: een aantrekkende dollar??? Op het geleuter van Mnuchin won de Euro een dollarcent. Op het geleuter van Draghi over het geleuter van Mnuchin nóg een. En nu zou de Euro dalen?!?

En nóg iets dat slecht past: in een markt als deze zou een spike in goud best logisch zijn. Nada. Drie dollar.



Ik kom er niet uit met mijn mussenverstand. En -met alle respect- niemand op de fora van IEX voor zover ik zien kan. Wat missen we?

Het zal toch niet zo zijn dat de clou niet op Waalstraat gezocht moet worden maar in de valutahandel? Dat de angst feitelijk de angst is voor een ouderwets smerige valuta-oorlog met Commandant Lassard (Trump)? Herstel: een handels- én valuta-oorlog. Iets waar beurskoersen onmogelijk bij kunnen winnen.



Als (hele grote ‘als’ natuurlijk) de handel in dit spoor zit, wat heeft dan de knuppel in het hoenderhok gegooid? Mnuchin? Trump, die hem niet terugfloot?



Dit is natuurlijk een woeste theorie waar iedereen gaten in kan schieten, maar als er iets van klopt heeft die baviaan in het Witte Huis zijn moment wel heel erg sluw gekozen: de gratis Euro’s zijn bijna op en Europa hangt als los zand aan elkaar. De Engelsen zijn er klaar mee, Oost-Europa schurkt onbehaaglijk dicht tegen het Nationaal-Socialisme aan, Frankrijk en Italië blijven potverteren en niemand waagt zich aan een immigratiewet die ook tandjes heeft. Turkije gijzelt het continent met de opslag van vluchtelingen. En Timmermans maar lobbyen voor Europa...



Dit is natuurlijk zwartkijkerij voor gevorderden, maar je hoeft geen genie te zijn om je te kunnen voorstellen dat “Europa” uit elkaar dondert. Dit jaar nog. Binnen deze gedachtengang hebben we nu alleen nog maar wat inleidende artillerie horen donderen in de verte. Misschien is dit wel waar de markten bang voor zijn. Een perspectief van ongekende economische ravage aan weerszijden van de oceaan. Met King Louie als eerste oorzaak.



Spijtig: tegen de tijd dat de dingen duidelijker worden zitten alle Vola’s op dertig-plus.



- Kost dat nou, zo’n cursus Chinees?