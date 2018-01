Beste Nick,



Ik sluit mij volledig bij je aan. En verder, gaan we dan ook een verbod krijgen op Ethereum en Ripple? En hoe gaat dat dan met hun verwevenheid met de reële economie? Mogen Mastercard, American Express en Santander dan niet meer van hun blockchain systeem gebruik maken voor (interrnationale) betalingen? Wordt het project van IBM dan afgeblazen en how about alle startups die hun product bouwen op Ethereum? En hoe moet het dan met de smart contracts ontwikkelingen? Er wordt altijd net gedaan of crypto's lucht zijn, maar daar vergist men zich enorm in. Het zal mij benieuwen hoe al deze complicaties bij een verbod zouden worden afgehandeld. En verder: ik vind opties en turbo's gevaarlijkere instrumenten dan Ethereum of Ripple. Maar goed, ik weet wel waar de overheid bang voor is, ik bedoel maar, hoe hef je bijvoorbeeld btw over transacties betaald met BTC? Zoals het altijd gaat met zaken waarvoor men bang is: eerst negeren (is jaren gebeurd), dan proberen je er tegen te verzetten (verbieden) en dan moet je je gewonnen geven. Blockchain is de toekomst....