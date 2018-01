Flinke daling. Gewoon omdat het kan? Wij zien geen duidelijke trigger. Er is wel een duidelijk risk-off modus: defensieve waarden blijven liggen waar de meer risicovolle soms echt een pak slaag krijgen. Beurzen in het rood dus, de dollar daalt, rentes weten het even niet, olie zakt weg en crypto's gaan ook hard onderuit.

Ook bij Philips dat vanochtend doorkwam met lauw ontvangen Q4-cijfers:

Europa gaat keurig aan het lijntje van de dollar, maar Wall Street trekt zich daar niets van aan. En zo is er altijd wel iets dat niet klopt op de beurzen.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Rentes

Rentes op tienjaars staatsobligaties bewegen tussen +1 en -1 basispunt. Vrij kalmpjes dus na die renterally van gisteren.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. De AEX-outperformers:

Aandelen zakken, maar rentes bewegen niet veel, dus kopen we met z'n allen de relatief veiligere aandelen zoals Unibail-Rodamco, Unilever, RELX, Wolters Kluwer, Heineken en Aalberts.

AEX-underperformers:

Philips onderuit na Q4-cijfers.

Altice ging hard omlaag op hoog volume tijdens opening Wall Street, maar trekt inmiddels wat bij.

ArcelorMittal in de min en morgen Q4-cijfers.

AMX-outperformers:

Flow Traders profiteert van oplopende volatiliteit.

Philips Lighting stijgt tegen de markt in. Zeg het maar.

AMX-underperformers:

OCI hard omlaag... gewoon omdat het kan.

Fugro zakt weg door dalende olieprijzen.

De verklaring waarom BAM harder daalt dan Heijmans in het Fondsenrondje van vandaag is één van de beste die ik ooit gezien heb.

AScX-outperformers:

ForFarmers stijgt 0,6%.

AScX-underperformers:

Ordina daalt 3,3%.

Op de lokale markt:

Kardan is met +16% de uitschieter.

De lijstjes: