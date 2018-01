Fondsenrondje: Rood

Nee, het ligt niet aan u als u zich wat onwennig en misschien wel unheimisch voelt in de huidige markt. Robeco's Jack interpreteert even snel;

Vanaf de huidige top op 2.872,87 betekent dit dat we een daling moeten zien tot ongeveer 2.729 punten. Veel zal afhangen van de resultaten van deze week, o.a. van grote indexgewichten als Apple, Amazon en Microsoft https://t.co/Pt7ro5u30I — Jack Neele (@jackneele) 30 januari 2018

An de andere kant is het misschien ook niet verstandig om blind van een grote klap uit te gaan. We aint' seen nothing yet..?

"The index tracks changes in interest rates, credit spreads, equity prices, and the value of the greenback, with a lower reading suggesting expansion lies ahead." https://t.co/byhM1RU6rR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 januari 2018

Mist u de winstverwachtingen nog en... Zo zeg! Misschien zijn die koersen wel minder gek dan we denken:

Analysts are upgrading global earnings forecasts at a breakneck pace in 2018 https://t.co/91A2qSlch4 pic.twitter.com/Srra2W6SfM — Bloomberg (@business) 30 januari 2018

Ja, als zelfs de Fransen hun handen weer laten wapperen is alles mogelijk:

France's economy has had its best year since 2011 https://t.co/c7FWtCdfFp pic.twitter.com/C356kvC2Iy — Bloomberg (@business) 30 januari 2018

Behalve de dip kopen dan. Dan moet u echt heel wakker zijn :-)

Via CNBC, wie heeft vannacht - nieuwe beursterm - de #flitsdip van pak 'm beet -1,5% gekocht? pic.twitter.com/HZOAa3r9w1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 januari 2018

Risk-off

Enfin, het is een beetje miezerig beursdagje. Allemaal nullen voor de komma, geen reden dus om in de gordijnen te klimmen. Bloomberg spreekt echter al van winst nemen. Misschien doe ik het zelf ook met wijzen naar de rentes, maar in z'n a-volatiele markt als de laatste twee jaar leg je al snel op iedere slak zout.

Eens kijken:

Op Zwitserland na kleuren alle Europese indices rood.

De Amerikaanse futures hebben ook een weigering.

De volatiliteit loopt wat verder op na die +24% gisteren van de S&P 500 VIX Index.

De dollar goochelt weer met tienden van centen en neigt nu richting 1,24.

De rentes komen een basispuntje af na die forse stijging gisteren.

Olie moet terug, goud ligt vlak en zelfs bitcoin doet niet veel. Beetje saai per saldo zijwaarts spul is dat aan het worden.



Op Beursplein 5 is ook niet zoveel te beleven. De grote gemene deler is risk-off: de defensieve dividendfondsen liggen in het algemeen wat beter dan de hyper- en cyclische aandelen, die het tot dusverre dit jaar beter doen. Er zijn maar een paar adviesjes en Aegon haalt de schouders er over op:

Aegon: verhoging naar €6 - Jefferies

Core Labs: naar $125 van $110 - RBC

Aegon: naar €6,30 van €6 (buy) - Natixis



Verder is het een beetje schrapen:

Philips krijgt een tik voor haar wat fletse Q4-cijfers en voorspelbare outlook. Op zich degelijke cijfers, maar de markt wil blijkbaar net even wat meer.

De oliewaarden moet allemaal terug, net als de financials.

Vastgoed ligt vast en goed. Nabeurs zijn er cijfers van NSI.

ArcelorMittal heeft morgen cijfers, net als ING trouwens.

Bij Flow Traders hangt de intradag grafiek van de S&P 500 VIX Index van gisteren vast al ingelijst bij de ingang. Hoop doet leven.

De dagen worden al weer wat langer, maar dat mag vandaag de pret bij Philips Lighting niet drukken.

Basic-Fit daalt behoorlijk zonder aanleiding, maar het zijn niet zoveel stukjes.

Lokaal implodeert Docdata verder en lijkt een klassiek bubbelpatroon neer te zetten.



De bouwers dan, zit het zo? BAM heeft Pim en doet -2,5%:

RT @BAMInfra_nl Sneak peak! Binnenkort laat Pim je zien hoe BAM Infra voorkomt dat onze steden dichtslibben. Stay tuned! #Verstedelijking #Mobiliteit #Infra pic.twitter.com/4lzQ151Uii — Kon. BAM Groep nv (@BAMGroep_NL) 25 januari 2018

Heijmans heeft Chantal en doet maar -1,0% :-)

