Voilá, Philips is door met haar KW4-cijfers. Iets minder dan verwacht en verder weinig bijzonderheden op het eerste gezicht. Hier leest u ANP.

2017 was a good year, as we continued the transformation of Philips into a focused leader in health technology and delivered on our improvement targets for the year, CEO Van Houten says https://t.co/jGn3QVp9P7 — Philips News (@PhilipsPR) 30 januari 2018

Of als u ze liever zo leest:

Q4-cijfers #Philips zijn uit en onder de verwachting van analisten pic.twitter.com/5JdXnBiE6M — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 30 januari 2018

Nico ziet fantasie:

Groot succes bij Philips: de One Blade: €100 mln in annual sales 18 mnd na introductie. Voor alle Flipsters. pic.twitter.com/JTVLknGZ9K — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 30 januari 2018

Over naar de brede markt en kijk nou, de fut is even uit de futures en de koersen. Is het de dollar niet, dan zijn het de rentes?

Opvallend op de voorpagina van @WSJ Europe een groot verhaal over de zwakke US dollar. Op de Amerikaanse versie geen woord. (The dollar is our currency and your problem). — Corne van Zeijl (@beursanalist) 30 januari 2018

Behoorlijke dalingen overal, dat zijn we niet meer zo gewend. Een duidelijke reden of aanleiding is er niet. Kijk niettemin even naar die Amerikaanse VIX Index, ofwel de S&P 500 volatiliteit. Die sprong mag er zijn en met die explosief oplopende rentes moet u wellicht alert zijn op een draai van de markt.

Hoeft niet, kan wel en misschien zoek ik wel spijkers op laag water. Kan maar zo, we hebben al zo lang niks neer écht beleefd op de beurs. Straks denken we nog dat er wel easy money is. Verder nog iets voorbeurs? Het Franse BBP KW4-cijfer is al door op +0,6%, waar +0,5% werd verwacht.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws:

Altice wil het kapitaal verkleinen door eerder gekochte eigen aandelen in te trekken. Het bedrijf besloot vorige week 370 miljoen A-aandelen in te trekken. Begin december had Altice ook al besloten treasury shares in te trekken: 416 miljoen A-aandelen en ruim 1,3 miljoen B-aandelen.

Heineken gaat in Spanje banen schrappen. Naar verluidt heeft het bestuur van Heineken España de vakbonden geïnformeerd dat er onderhandelingen gaan beginnen om het personeelsbestand van 2600 in het land te verkleinen.

Syquant Capital heeft een belang genomen in Refresco. Dat bleek dinsdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Syquant heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 3,61% in Refresco.

HAL is niet van plan zijn 42% belang in Safilo te veranderen. Dat zegt een woordvoerder van Safilo na contact met HAL. Eerder meldde de krant La Repubblica dat de brillenmaker mogelijk een interessante overnamekandidaat zou zijn.

(J.P.) Visser heeft zijn belang in Value8 vergroot. Dat bleek dinsdag uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Visser heeft momenteel een kapitaalbelang en stemrecht van 25,02%. Dat was eerder nog 20%.

ExxonMobil wil de komende vijf jaar 50 miljard dollar investeren. Dat bevestigde de oliereus na uitlatingen van een politicus uit Texas, de thuisstaat van het concern, op Twitter.

Nico heeft nog een kleine toevoeging :-)

HNA kocht Ingram Micro en Ingram Micro kocht de boedel uit Docdata. Wie weet krijgen we dat weer terug?? https://t.co/wvMfToNw7Q — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 30 januari 2018

Adviesjes dan, Aegon klinkt logisch met die Amerikaanse rente:

Aegon: verhoging naar €6 - Jefferies

Core Labs: naar $125 van $110 - RBC

Over naar de shorts en de AFM geeft u de volgende namen mee: Fugro (2x), Aradis, Besi, BAM, Vopak en PostNL:

De AFM heeft gisteren 7 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 37 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 30 januari 2018

De agenda puilt lekker uit met een paar grote Amerikaanse namen. In de regel zijn dit echter geen market movers, dat zijn eigenlijk alleen de grote techs.

07:30 Frankrijk BBP Q4 0,5% QoQl

08:00 Philips Q4-cijfers

08:00 SAP Q4-cijfers

09:00 Spanje BBP Q4 0,8% QoQ

14:00 Duitsland inflatie CPI jan -0,6% MoM

14:00 McDonald's Q4-cijfers

14:00 General Motors Q4-cijfers

14:00 Pfizer Q4-cijfers

14:00 Harley-Davidson Q4-cijfers

15:00 VS S&P Case Shiller huizenprijzenindex nov 6,4%

16:00 VS consumentenvertrouwen jan 123,0

17:45 NSI Q4-cijfers

18:00 Aperam Q4-cijfers

22:00 AMD Q4-cijfers

En dan nog even dit

Er zal ook eens niets over olie te zeggen zijn:

U.S. oil extends decline, weighed down by dollar, rising output https://t.co/gqFamStqF0 pic.twitter.com/mPiWaI147m — Reuters Top News (@Reuters) 30 januari 2018

En zo is er altijd wat:

Rapid German growth fuels fears of overheating economy https://t.co/swL0Hcj1Td — Financial Times (@FT) 30 januari 2018

Nog nooit van gehoord:

SAP America to buy Callidus for $2.4 billion https://t.co/jJqKuOYBcW pic.twitter.com/8DXp1eLfqF — Reuters Top News (@Reuters) 30 januari 2018

Spannend:

Phoenix-area residents could be riding in fully driverless robot taxis this year https://t.co/vSAaNO0bZx — The Wall Street Journal (@WSJ) 30 januari 2018

Eindelijk:

Microsoft issues update to disable Intel's buggy Spectre patch https://t.co/cqF47lzjPL pic.twitter.com/X0vsYvW6Fy — Reuters Top News (@Reuters) 30 januari 2018

Pardon?!

Liefst 210 namen:

The U.S. has identified some of Russia’s richest tycoons and allies of Putin for potential sanctions https://t.co/ZrSLIhhiX5 pic.twitter.com/WNBywKirbg — Bloomberg (@business) 30 januari 2018

Voor de ingewijden:

Mifid II’s cost disclosure regime muddies the waters https://t.co/l7hazgGKXv — Financial Times (@FT) 30 januari 2018

Oordeel zelf:

Trump claims the economy is becoming great again. Is it? https://t.co/Y3NOQZXkUw — Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) 30 januari 2018

Haha, nou die tabaksaandelen zijn nog altijd een goudmijn. Door het dividend dan.

Big Tech is the new Big Tobacco: Google, Facebook & Co are considered the new Boogeymen whose services are addictive and evil. FANG stocks now worth $2.2tn, equal to the GDP of #India. https://t.co/DaSMqeLdp1 via @welt @GrabitzG @OlafGersemann pic.twitter.com/z7CtCL7Qc9 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 29 januari 2018

Oh ja, morgen cijfers ING en die zijn al onderweg, zo te zien:

Veel succes en plezier vandaag,