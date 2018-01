Liveblog: AEX en Wall Street rood

Update 17:45 uur: Aperam

Aperam presenteert Q4-cijfers en die zijn beter dan verwacht:

#Aperam is door met Q4-cijfers en die zijn op het eerste oog wat beter dan analisten hadden verwacht pic.twitter.com/gLI9di4zNJ — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 30 januari 2018

NSI is ook door, dankjewel Johan:

Cijfers NSI zijn uit pic.twitter.com/f0VzShkwI8 — Johan Buschers (@JohanBuschers) 30 januari 2018

(NB)

Update 16:20 uur: Reactie Shell

Shell reageert op de hele situatie in Groningen:

#Shell is meestal kort en zakelijk. Nu niet, uitgebreide reactie. Is zeker geschrokken v publiciteit en/of neemt zaak zeer serieus? #NAM #Groningen pic.twitter.com/xaNNNadKAz — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 januari 2018

(NB)

Update 16:00 uur: Consumentenvertrouwen VS

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen is hoger dan verwacht:

US Consumer Confidence Jan: 125.4 (est 123.0; prev R 123.1) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 30 januari 2018

(NB)

Update 15:50 uur: ICO

Iedereen kent de succesverhalen van Ethereum en NEO en een paar van die andere coins. Net zoals dat we op de aandelenmarkt allemaal de succesverhalen van Google, Apple, Amazon en Domino's Pizza kennen. Dit is de keerzijde daarvan:

So, you do not really like money and ponder to speculate on an ICO? Then mind these risks https://t.co/3cT2SIDhz8 via @EYNews#cryptocurreny #ICO pic.twitter.com/94VX9a1p1u — Steven van Ostaayen (@SvOstaayen) 30 januari 2018

(NB)

Update 15:35 uur: Wall Street

Amerikaanse beurzen openen lager.

Markets tumble at the open, with Dow having biggest 2-day point drop since Sept. 2016 https://t.co/RDBdv26nh0 pic.twitter.com/PsMqzH9aZL — CNBC Now (@CNBCnow) 30 januari 2018

Dit is net zo goed waar:

S&P 500 tumbles at the open to +5.9% for January. — Michael Batnick (@michaelbatnick) 30 januari 2018

(NB)

Update 15:10 uur: AEX

De Amerikanen zakken, dus zakken wij gewoon mee.

Zo is er altijd wat op die beurs. #AEX (-0,95) en dalende #dollar gaan keurig hand-in-hand, maar VS futures zijn stoute jongetjes klas met nu -0,7% pic.twitter.com/xCXH7lf4bY — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 januari 2018

(NB)

Update 15:00 uur: S&P Case Shiller

De S&P Case Shiller huizenprijzenindex is hoger dan verwacht:

De S&P Case Shiller huizenprijzenindex +6,4% jaar op jaar pic.twitter.com/DDjiz1TyA2 — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 30 januari 2018

(NB)

Update 14:30 uur: Reuters

Blackstone wil een onderdeel van Thomson Reuters overnemen, zo meldt Reuters:

EXCLUSIVE: Blackstone in talks to buy majority stake in key Thomson Reuters unit https://t.co/DIediHKaOT pic.twitter.com/fiEIsSUyWx — Reuters Business (@ReutersBiz) 30 januari 2018

(NB)

Update 14:20 uur: Tech Wall Street

Voor wie een vooruitblikje zoekt voor de grote techfondsen die donderdag doorkomen met cijfers:

The five largest U.S. companies by market cap -- all tech giants -- report earings this week. Here's a preview: https://t.co/nTDKIj8JVt pic.twitter.com/lSx9y7Z4Qw — Bloomberg Markets (@markets) 30 januari 2018

Arend Jan publiceerde zondag in de vooruitblik op deze week nog een paar mooie grafieken van deze aandelen:

#Facebook moet in twee keer, want anders ziet u door waardering koers, winst en omzet niet meer. Dividend doet Mark niet aan https://t.co/Q2nrxzgG2l #AEX pic.twitter.com/ToEBhMsQ8y — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 januari 2018

(NB)

Update 14:20 uur: Apple

Apple staat in de handel voorbeurs opnieuw onder druk, gisteren al door een bericht van Nikkei over de iPhone X en nu door dit WSJ verhaal over tegenvallende verkopen van de iPhone X.

Apple plans to make about 20 million iPhone X handsets in the first quarter, down from roughly 40 million initially planned, according to one person with knowledge of Apple’s production goals. Other people familiar with the iPhone supply chain said Apple had cut orders for components used in the iPhone X by 60%.

“They always do this when things aren’t selling well. It’s a real headache,” one of the people said.

Donderdagavond komt het concern door met de Q4-cijfers:

Apple plans to make about 20 million iPhone X handsets in the first quarter, down from roughly 40 million initially planned https://t.co/Ni0qPqOxTF — The Wall Street Journal (@WSJ) 30 januari 2018

(NB)

Update 14:15 uur: McDonald's

Q4-cijfers McDonald's zijn beter dan verwacht:

(NB)

Update 13:50 uur: Tussendoortje

Zeventien berekeningen die de wereld hebben veranderd:

17 equations that changed the world pic.twitter.com/Mr80LyVJKJ — Vala Afshar (@ValaAfshar) 30 januari 2018

(NB)

Update 13:15 uur: Pfizer en Harley-Davidson

Q4-cijfers van Pfizer en Harley-Davidson:

Pfizer Q4 17 Earnings:

-Adj EPS: $0.62 (est $0.56)

-Revenue: $13.70B (est $13.68B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 30 januari 2018

Harley-Davidson Q4 17 Earnings:

-Adj EPS: $0.05 (est $0.45)

-Revenue: $1.05B (est $1.01B) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 30 januari 2018

(NB)

Update 13:15 uur: Amazon, Berkshire en JPM

Ben heel benieuwd wat dit gaat brengen voor de Amerikanen. Er wordt namelijk geen winstdoel gesteld voor dit nieuwe bedrijf:

JUST IN: Amazon, Berkshire Hathaway and JPMorgan announce plans to create a healthcare company https://t.co/ItJP3ko0XF pic.twitter.com/9dlS0stSWL — Bloomberg (@business) 30 januari 2018

Koersreacties bij Amerikaanse verzekeraars:

De eerste indicaties voor de koersen van Amerikaanse ziektekosten-verzekeraars na de aankondiging van Amazon, Berkshire & JPMorgan #pt pic.twitter.com/vrJCdfClof — Jack Neele (@jackneele) 30 januari 2018

(NB)

Update 13:15 uur: DNB

DNB heeft een mooi dashboard gemaakt over...

Bekijk de nieuwe dashboards over de rente, pensioenen en spaargeld: https://t.co/GOVHtcSbJW pic.twitter.com/T7iw2O0KtQ — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) 30 januari 2018

Zijn we zo langzamerhand uitgespaard? Bijna €350mld die staat te verpieteren. Doet niks, rendeert niet, maar draagt wel risico pic.twitter.com/SP50LvOH25 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 januari 2018

Vis ik meteen deze deze uit. Ziet r niet verkeerd uit op eerste oog, laat de FC Pensioenfonds maar schuiven pic.twitter.com/f35RK5LjJD — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 januari 2018

(NB)

Update 12:15 uur: Eurozone

Mooie cijfers uit de eurozone. In ieder geval beter dan VK en VS:

(NB)

Update 11:30 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/axY0g3A4Ao — The Wall Street Journal (@WSJ) 30 januari 2018

(NB)

Update 11:10 uur: EU

Groei BBP van de eurozone is volgens verwachting:

For those keeping track, euro area GDP rose by 0.56% QoQ in Q4 following an upwardly-revised 0.71% in Q3. — Frederik Ducrozet (@fwred) 30 januari 2018

(NB)

Update 10:40 uur: AkzoNobel

De koers staat wel in de plus, maar een fijn bericht is anders:

Tweedy Browne is het vertrouwen in #AkzoNobel kwijt en heeft na een dikke 25 jaar haar ~1% belang verkocht. https://t.co/XNYAFQ6pe1 pic.twitter.com/DsKFb10vGN — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 30 januari 2018

(NB)

Update 09:45 uur: SNB

Ja de koers van de SNB lijkt inderdaad op die van een vage coin als we niet zouden weten dat het de grafiek met de koers van de SNB is:

De koersgrafiek van de Zwitserse centrale bank begint sterk op die van een of andere cryptocurrenty te lijken. pic.twitter.com/tAZgpZz4XU — Corne van Zeijl (@beursanalist) 30 januari 2018

Als u nog een goede inzending heeft, u mag ook reageren in de comments:

Mattercoin — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 januari 2018

(NB)

Update 09:30 uur: BTD

Goeie vraag eigenlijk... Was er nog iemand wakker vannacht:

Who’s buying the dip? pic.twitter.com/0jQ2pWdvBd — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) 30 januari 2018

(NB)

Update 09:00 uur: Best of Premium

Dit heeft de Beleggersdesk voorbeurs al geproduceerd:

Altice trekt opnieuw aandelen in #Altice https://t.co/uAhCUfLTgf — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 30 januari 2018

Update 09:00 uur: Spanje

Het Spaanse BBP-cijfer is volgens verwachting:

(NB)

Update 08:45 uur: Frankrijk

De Franse consumentenuitgaven zijn lager dan verwacht:

France Consumer Spending (M/M) Dec: -1.2% (est -0.1%; prev R 3.0%)

-(Y/Y) Dec: 1.0% (est 1.6%; prev R 2.1%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 30 januari 2018

Ook Frankrijk:

The big story in France (and the euro area), is investment. Up 9% in two years, and back above pre-crisis levels for the first time in Q4-17. pic.twitter.com/6JVz5AIIRP — Frederik Ducrozet (@fwred) 30 januari 2018

(NB)

Update 08:30 uur: ING

Ben benieuwd of er morgen eentje land hier :-)

(NB)

Update 08:10 uur: Japan

Bijzonder cijfertje uit Japan:

#Jobs anyone? #Japan's jobs to applicants ratio has risen to 1.59, a level not seen since 1974! pic.twitter.com/VKAcnhmmiq — jeroen blokland (@jsblokland) 30 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Philips

De Q4-cijfers van Philips lijken op het eerste gezicht een beetje tegen te vallen:

Q4-cijfers #Philips zijn uit en onder de verwachting van analisten pic.twitter.com/5JdXnBiE6M — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 30 januari 2018

Groot succes bij Philips: de One Blade: €100 mln in annual sales 18 mnd na introductie. Voor alle Flipsters. pic.twitter.com/JTVLknGZ9K — Nico A. Inberg (@NicoInberg) 30 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analisten voor vandaag:

Aegon: verhoging naar €6 - Jefferies

Core Labs: naar $125 van $110 - RBC

Aegon: naar €6,30 van €6 (buy) - Natixis

Wereldhave: naar €43,50 van €46 (hold) - ING

WDP: naar €94 van €81 (hold) - ING

(NB)