Slotcall: Hogere rentes

Is het gratis geld tijdperk over? Dat is de vraag waar u de komende tijd op mag kauwen. Vorige week zagen we de euro stijgen en de dollar dalen, waardoor Amerikaanse indices stegen en de Europese juist wat zakten.

Vandaag is het andersom: de dollar stijgt en de euro daalt. De Amerikaanse indices gaan dus omlaag maar...de Europese indices ook!

Misschien moeten we het maar eens over de rentes gaan hebben. Die lopen namelijk zeer sterk op. Dat heeft natuurlijk ook zijn uitwerking op aandelen. Op papier zijn de dure hoogdividenders als eerste de pisang.

With global yields rising, a peek at regional corporate leverage (net debt/EBITDA) pic.twitter.com/g5htt3nl1d — Peter van der Welle (@pvanderwelle) 29 januari 2018

De Amerikaanse tienjaars kan de lange neergaande trend wel eens gaan breken. Ziet er spannend uit en is zeker iets om in de gaten te houden de komende tijd. Volgens Royce is het kritieke punt 3%:

Lange neergaande trend van de Amerikaanse tienjaarsrente. Breekt die of niet? pic.twitter.com/9wCLLw6CJs — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 29 januari 2018



Klik op het plaatje voor een grote versie

Marktoverzicht

Eigenlijk staan alle indices in het rood. De FTSE 100 is de enige uitzondering, maar een blik op het Britse pond verklaart dat wel. Verder gaan alle dollaritems zoals olie, goud en zilver ook omlaag, wat volgens de boekjes natuurlijk logisch is.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Beursplein 5

Dan gaan we over naar het Damrak. Defensieve dividendaandelen liggen niet zo lekker door de stijgende rentes. Banken en verzekeraars dan weer wel. De AEX-outperformers:

Galapagos knalt omhoog. Sectorgenoot Ablynx ontving en accepteerde een monsterbod van €45 van het Franse Sanofi.

Aegon profiteert van de hogere Amerikaanse rente.

ArcelorMittal loopt wat op: woensdag komen de Q4-cijfers.

NN doet het nog wel aardig na een koersdoelverhoging van Berenberg.

AEX-underperformers:

Ahold omlaag op een aantrekkende dollar, dat is vreemd.

Altice en hogere rentes is ook geen lekkere combinatie.

SBM Offshore zakt mee met de dalende olieprijzen.

AMX-outperformers:

Aperam in de plus: morgen nabeurs krijgen we de jaarcijfers.

Dalende olie is goed voor carriers als Air France-KLM.

Sligro blijft ook lekker doorstijgen sinds het Q4-cijfers heeft gepresenteerd.

AMX-underperformers:

Vastgoed doet het minder goed en dat heeft met stijgende rentes te maken.

GrandVision zakt na een downgrade van HSBC.

Arcadis heeft een mindere dag. Kan helaas geen trigger daarvoor vinden.

AScX-outperformers:

Fagron hard omhoog nadat Harry Mens op zondagochtend met een hese stem vroeg: Zeg Geert, dat Fagron... hoe zie jij dat eigenlijk?

AScX-underperformers:

Forfarmers in de min. Behalve een update over het inkoopprogramma is er niets te zien.

Op de lokale markt:

Kiadis is de uitschieter met +10%.

De lijstjes: