De fantasie in Philips

Morgen om 07:00 uur rapporteert Philips KW4-cijfers. Punt. Bent u iemand tegengekomen die hier al dagen en weken vol van is? Nee. Dat is wel eens anders geweest. In de jaren tachtig opende Het Journaal vrijwel standaard met Philips en Fokker, waar vrijwel permanent gedoe en herrie in de tent was.

Wat dat betreft is Philips met haar omschakeling naar medische apparatuur goed bezig. Geen geruzie en gedoe meer, maar gewoon aan aandeelhouderswaarde werken. Tot dusverre is dat inderdaad een goede, maar nog geen gouden greep gebleken. Gelukkig beging er wel fantasie in die medische sector te ontstaan.

In een minuut praten wij u bij met grafieken data.

Ongelooflijk, per saldo presteerden AEX en Philips in de afgelopen tien jaar exact hetzelfde:

Vroeger heette Philips liefkozend Flippen op de beurs. U ziet waarom :-) Beetje flauw, want in die jaren toonde Philips zich wel een fantastische kraamkamer. ASML, NXP Semiconductors en Philips Lighting zijn succesvolle afsplitsingen en PolyGram werd ooit voor de hoofdpijs verkocht.

Tot slot de verwachtingen voor morgen voor KW4 2017, het hele jaar...

... en de nabije toekomst. Groei, maar geen jubelconsensus.