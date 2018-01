Fondsenrondje: Maandag

Maandagochtend en sommigen kunnen nu al een flesje opentrekken. Gefeliciteerd, voor wie hier goede knaken aan verdiend heeft.

#Sanofi biedt €45 per aandeel #Ablynx. In totaaL €3,9 miljard. Hele bod is in cash. pic.twitter.com/GdqI2PttAi — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 29 januari 2018

Verder is er nog een cryptodag in de RAI. Collega's mochten gewoon even de CFO van KPN ondervragen:

Goed begin van de week, net @JCdeJager geïnterviewd op De Dag van de Crypto. Wie zien we daar? Kom langs bij de @IEXCrypto stand! #DvdC #dagvandecrypto pic.twitter.com/2oE5Y3Ml1F — IEX.nl (@IEXnl) 29 januari 2018

Intussen lanceerde Elon Musk dit weekend een nieuw product.

The Boring Company flamethrower guaranteed to liven up any party! https://t.co/n2FiZimJia — Elon Musk (@elonmusk) 28 januari 2018

Gaan we door met de brede markt:

Europese indices doen niet al teveel. Koploper is Londen met 0,0% en onderaan Madrid met -0,4%.

De Amerikaanse futures in de min. De S&P 500 en Nasdaq 100 dalen beide 0,2%.

EUR/USD doet -0,1% op 1,241.

De grondstoffenmarkten: goud daalt 0,2% en zilver idem dito. WTI stijgt 0,1% en Brent zakt 0,4%.

De rentes op tienjaars staatsobligaties stijgen 0 tot 5 basispunten.



De adviezen voor vandaag:

Takeaway.com: naar €45 van €46 - Morgan Stanley

NN: naar €45 van €33,70 - Berenberg

GrandVision: naar hold van buy en naar €20 van €25 - HSBC

Wolters Kluwer: naar €48,15 van €46,40 - Barclays

Unilever: naar buy van hold en naar €53 van €50 - Investec



Dan over naar het Damrak. Dit valt ons op:

Aegon profiteert van hogere rentes. Vooral de Ameirkaanse rente loopt hard op.

ArcelorMittal stijgt in lijn met de rest van de sector.

NN hoger na een koersdoelverhoging van Berenberg.

Unibail-Rodamco is zo'n typisch fonds dat daalt als rentes stijgen.

Wolters Kluwer in de min ondanks een koersdoelverhoging van Barclays.

Alles wat normaliter al vaak onverklaarbaar hard stijgt wordt deze ochtend opgekocht. Let op dit rijtje: Philips Lighting, ASMI, Besi, BAM, OCI en AF-KLM.

Vastgoedfondsen hebben een mindere dag.

Flow Traders trekt nog niet aan met de oplopende volatiliteit.

Fagron stijgt +4,2%. Tja, als Ablynx met een enorme premie van de beurs wordt gehaald? Fagron is ook pharma en Belgisch...

Probiodrug daalt 1,8%.

Alumexx is met -11% de uitschieter.



De lijstjes vindt u op de IEX Monitor: