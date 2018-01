Kijk live mee naar de Dag van de Crypto Beurs vandaag

De RAI zit vandaag afgeladen vol met bitcoin- en cryptoliefhebbers. Uiteraard is IEX daar ook bij. Geïnteresseerden en thuisblijvers hoeven niets te missen: via onderstaande livestream is het hele evenement live te volgen.





