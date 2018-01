Laatste nieuws en reuring in biotechland, Sanofi wil ook Ablynx hebben.

#Sanofi biedt €45 per aandeel #Ablynx. In totaaL €3,9 miljard. Hele bod is in cash. pic.twitter.com/GdqI2PttAi — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 29 januari 2018

Het is nog rustig en zelfs aan het dollar-front, waar het vorige week zo heftig aan toe ging, gebeurt niet veel:

Looks as if Mnuchin is the Weak-Dollar-Guy as US dollar policy by the Treasury Secretary really matters, acc to DB analysis. pic.twitter.com/v8WPIMYGmR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 januari 2018

The weak dollar guy? Nou, oordeelt u zelf maar :-)

Let the memes begin: pic.twitter.com/jYeReUQ6Wc — LST (@LongShortTrader) 28 januari 2018

Vlakke koersen op de vroege maandagochtend, weinig nieuws en een lege agenda. Dat is de rest van de week wel anders, de drukste van dit kwartaal. De halve AEX komt door met cijfers, Big Tech cijfert massaal en er is veel economische data. In mijn vooruitblik van gisteren ziet en leest u alles.

Die vooruitblik heb ik volgepompt met winstgrafieken, want... Dit dus. Doen we een beetje voorzichtig? Het gaat al harder... Of de winsten dit allemaal gaan rechtvaardigen, moet ik nog zien.

Global stocks hit fresh highs on the back of higher corporate earnings and buoyant investor sentiment. Gained another $1.7tn this week to a new record of $86.8tn, equals to 106% of global GDP, above Buffett crash threshold. pic.twitter.com/aSb8QsYRVY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 27 januari 2018

U ziet , geen enkele koers springt nu uit de band na weer records op Wall Street.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws:

ArcelorMittal en zijn Japanse branchegenoot Nippon Steel trekken gezamenlijk op om het Indiase Essar Steel in handen te krijgen. Ze bereiden een bod voor, aldus de Economic Times maandag.

Zowel ING als ABN Amro werden dit weekeinde geplaagd door zogenoemde DDoS-aanvallen. Wie er achter de aanvallen zit is niet bekend.

Royal Dutch Shell is het niet eens met de teneur van de berichtgeving in Trouw, dat het olie- en gasconcern zich zou onttrekken aan aansprakelijkheid voor schulden van dochterbedrijf NAM.

Tencent Holding zou overwegen Twitter in te lijven. De speculaties zorgden voor een koerssprong van het aandeel Twitter op de beurs in New York.

Coincheck, een van de grootste Japanse beurzen voor digitale munten, gaat klanten schadeloos stellen na een grote diefstal van cryptomunten eerder deze week.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat de Europese Centrale Bank (ECB) na september moet stoppen met het opkopen van schuldpapier.

The endgame between #ECB hawks and doves is near: Knot says QE must end `as soon as possible.' Sentiment on Governing Council is that QE may end in Sep. https://t.co/fJ858HkySN pic.twitter.com/ARzNTMbstv — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 januari 2018



Advies, NN en GrandVision reageren misschien:

Takeaway.com: naar €45 van €46 - Morgan Stanley

NN: naar €45 van €33,70 - Berenberg

GrandVision: naar hold van buy en naar €20 van €25 - HSBC

Wolters Kluwer: naar €48,15 van €46,40 - Barclays



De shorts dan, heel veel Fugro, Pharming en Marshall Wace short ABN Amro:

Goedemorgen! De AFM heeft 16 shortposities gepubliceerd. Verder zijn er 44 internationale meldingen. https://t.co/Hr0k1Mmm3m — shortsell.nl (@shortsell_nl) 29 januari 2018



De agenda stelt niet zoveel voor vandaag:

08:00 Bankia Q4-cijfers

14:00 Lockheed Martin Q4-cijfers

14:30 VS personal income and outlays dec 0,3% en 0,4% MoM

14:30 VS core PCE price index dec 1,6%



En dan nog even dit

Voor wie zich verveelt vandaag:

Here's how to launder $500 million in digital currency https://t.co/nvk3h1ZPBL pic.twitter.com/UYOo5uKCgy — Bloomberg (@business) 29 januari 2018

Toestanden weer:

Japanese crypto stocks are unfazed by $500 million Coincheck heist https://t.co/l7JoD6KOGG pic.twitter.com/yooKkdCp9a — Bloomberg (@business) 29 januari 2018

Wacht even:

A new Bitcoin trading model is fast approaching https://t.co/79r7WkXruk via @gadfly pic.twitter.com/xDSw7sNSDM — Bloomberg (@business) 29 januari 2018

Sociale netwerken is nooit meer rust gegund?

Facebook makes privacy push ahead of strict EU law https://t.co/nfteq1a49d pic.twitter.com/S7v7I5qy8U — Reuters Top News (@Reuters) 29 januari 2018

Grijze neurshoorn?

China eyes black swans, gray rhinos as 2018 growth seen slowing to 6.5-6.8 percent - media https://t.co/dtKiVgyWaD pic.twitter.com/cL84LNWGwt — Reuters Top News (@Reuters) 29 januari 2018

Deze week Big Oil met cijfers:

Oil markets firm on strong demand, ongoing OPEC-led supply restraint https://t.co/dnskhGSTk3 pic.twitter.com/7BScB7a5Tr — Reuters Top News (@Reuters) 29 januari 2018

Wat nu weer?

The memo underscores the growing significance of 5G as a policy and political debate for the Trump administration https://t.co/kVPBdxhysU — The Wall Street Journal (@WSJ) 29 januari 2018

Wie?

Google announces investment in Indonesia’s Go-Jek https://t.co/GeBB8caQE6 — Financial Times (@FT) 29 januari 2018

Dat weet ik wel zeker:

Are family-run businesses more successful? https://t.co/KO4L94ehMy — Financial Times (@FT) 29 januari 2018

Doeners die Chinezen:

With a push into the Arctic and Latin America, Chinese leader Xi Jinping’s infrastructure push has become truly global https://t.co/UqJgfKw3pe pic.twitter.com/ClrcoMrvu7 — Bloomberg (@business) 29 januari 2018

Binnenkort in dit theater:

The Powell era is arriving, and the Fed's gradual pace is looking ripe for a rethink https://t.co/7OIS89MYZg pic.twitter.com/Eb7QQQBRNq — Bloomberg (@business) 29 januari 2018



