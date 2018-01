Liveblog: Pharming en Ablynx

Update 13:20 uur: Tussendoortje

Geen commentaar...

(NB)

Update 12:30 uur: Duitse rente

Terug naar normaal?

The beginning of the end of negative interest rates? #Germany's 5y bond yields turned positive for the first time since 2015. pic.twitter.com/LAEs3JOwKG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 29 januari 2018

(NB)

Update 12:20 uur: Q4-cijfers VS

Kaartje met de Q4-cijfers deze week uit de VS. Kies uw eigen favoriet:

(NB)

Update 12:00 uur: Best of IEX Premium

Even een overzichtje van wat de IEX Beleggersdesk allemaal geproduceerd heeft:

ING versterkt positie in betalingsverkeer #ING https://t.co/nVxSTNgvOx — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 29 januari 2018

Update 12:00 uur: WSJ

Zo staan de Amerikaanse collega's op:

Take an early look at the front page of The Wall Street Journalhttps://t.co/5xQPDPcm8q pic.twitter.com/s9svELqgEG — The Wall Street Journal (@WSJ) 29 januari 2018

(NB)

Update 10:40 uur: S&P 500

Weer een recordje erbij:

Record 398 days since a 5% pullback in the markets ?? pic.twitter.com/GLzV9Z2Rw2 — Brian Sozzi (@BrianSozzi) 29 januari 2018

(NB)

Update 10:20 uur: Pharming

Een CEO die zich uitlaat over de koers...

Nu @BNRZaken: Sijmen de Vries, bestuursvoorzitter van biotechbedrijf #Pharming, over de overnamegolf in de farmasector. Waardering Pharming op de beurs is nu "redelijk". — Annette van Soest (@annettevansoest) 29 januari 2018

(NB)

Update 09:40 uur: Bitcoin

Henk Willem Smits van Quote is bij een rechtszaak over witwassen met bitcoin. Check vooral even zijn timeline als u meer wilt weten:

"De rechtbank wordt gevraagd maar voor zoete koek aan te nemen dat wallet-explorer klopt. Zo werkt het niet in een rechtstaat." #bitcoin — Henk Willem Smits (@HenkWillemSmits) 29 januari 2018

(NB)

Update 09:35 uur: Latécoère

Update 09:25 uur: Gonggg

De handel op de Amsterdamse beurs werd vandaag geopend door...

State Street Global Advisors viert met een slag op de gong de 25e verjaardag van het eerste beursgenoteerde fonds (ETF) ooit, op de Amerikaanse beurs, het SPDR S&P 500 ETF. Proficiat! https://t.co/tVDTjmbWdL pic.twitter.com/A3yMFgf3sN — Euronext Amsterdam (@aexnl) 29 januari 2018

Update 09:15 uur: Pharming

De directeur zit zometeen bij BNR:

Straks om 10 u: Er is hoop voor biotechbedrijf Pharming: https://t.co/8RDYCLBVwr #BNR — BNR Zakendoen (@BNRzaken) 29 januari 2018

Update 09:00 uur: Spanje

Spaanse detailhandelsverkopen vallen behoorlijk tegen:

Spain Retail Sales SA (Y/Y) Dec: 1.2% (est 2.2%; prev 2.0%) — LiveSquawk (@LiveSquawk) 29 januari 2018

(NB)

Update 08:40 uur: Rente

Corné over de Amerikaanse rentes:

Rente is US nu gestegen naar 2,7% (zwarte lijn). Dat gaat een probleem worden. Rood is 2 jaars rente. pic.twitter.com/8rsgEMwvwM — Corne van Zeijl (@beursanalist) 29 januari 2018

(NB)

Update 08:20 uur: Ablynx

Hoger bod voor Ablynx:

Sanofi biedt €45 per aandeel voor #Ablynx, flink meer dan het bod van Novo Nordisk van €30,50 — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 29 januari 2018

#Sanofi biedt €45 per aandeel #Ablynx. In totaaL €3,9 miljard. Hele bod is in cash. pic.twitter.com/GdqI2PttAi — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 29 januari 2018

Persbericht is hier te vinden:

De Tijd is altijd goed ingevoerd:

Sanofi neemt Ablynx over voor 3,9 miljard euro https://t.co/1P1D9k3kpN — De Tijd (@tijd) 29 januari 2018

(NB)

Update 08:10 uur: KPMG

De Britten openen een onderzoek naar KPMG ivm met de ondergang van Carillion:

The Financial Reporting Council is to open an investigation into KPMG's audits of collapsed construction firm Carillion — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 29 januari 2018

(NB)

Update 08:00 uur: ING

ING doet een overname:

(NB)

Update 08:00 uur: Adviezen

Goedemorgen, hier zijn de analistenadviezen voor vandaag:

Takeaway.com: naar €45 van €46 - Morgan Stanley

NN: naar €45 van €33,70 - Berenberg

GrandVision: naar hold van buy en naar €20 van €25 - HSBC

Wolters Kluwer: naar €48,15 van €46,40 - Barclays

Unilever: naar buy van hold en naar €53 van €50 - Investec

(NB)