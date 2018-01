Vooruitblik: Cijfermania!

Hoe zit het? Als er juristen, specialisten of ingewijden meelezen, dan hoor ik die graag. Is het zo dat Royal Dutch Shell er voor zorgt dat ze niet juridisch, maar enkel moreel aansprakelijk is...? In ieder geval is er weer woede in het land en zie ook de reacties onder dit bericht. Dat volgt op dit explosieve stukje.

Shell houdt van Nederland. Houdt Nederland wel van Shell? Deze woorden sprak Marjan van Loon van Shell Nederland vorige maand in de Tweede Kamer. Ik denk dat dit land niet beseft hoeveel wij van onze welvaart aan het olieconcern hebben te danken. Om van vermogensopbouw maar helemaal te zwijgen.

Dat wil niet zeggen dat het bedrijf heilig is. Niettemin hebben we met z'n allen, met het hele land decennia lang zonder vragen de Groningse bodem leeg getrokken om dat geld te verjubelen. We hebben niet eens een goede schadeclausule opgesteld, mocht er gebeuren... wat er nu in Groningen gebeurt.

Cijfers Shell

Enfin, donderdag komt Royal Dutch Shell voorbeurs met de jaarcijfers 2017. Misschien dat er in de persconferentie en conference call vragen zijn over wat het concern nu met de NAM doet. Verder is het denk ik niet meer dan een voetnoot in de rapportage van dit internationale mammoetbedrijf van €240 miljard.

Dit zijn de verwachtingen (Reuters):

Winst per aandeel KW4: $0,48

Winst per aandeel 2017: $1,87

Omzet KW4: $72,28 miljard

Omzet 2017: $294,80 miljard

U ziet dat de verwachte winst per aandeel van $0,48 één centje hoger is dan het dividend dat het bedrijf betaalt. Dat is voor het eerst sinds 2015. U leest zo aan de grafiek af hoe knap Pokerface Shell dit al decennia doet: renderen als een obligatie bij een hoogvolatiele olieprijs en winsten. Wat ziet u hier?

Oranje: Royal Dutch Shell

Blauw: winst per aandeel

Groen: dividend per aandeel

Paars: huidige koerswinstverhouding

Rood: Brent

Eigenlijk is het simpel: als de winsten over de plinten klotsen investeert Shell en deelt ze het geld niet aan de aandeelhouders uit. Als het bedrijf geld verliest krimpt ze in recordtijd en blijft ze genereus uitkeren. Ofwel, Olies beheerst de kunst om van een volatiele commodity een hoogrenderende AAA-obligatie te maken.

U beurt op de huidige koers nog altijd 5,8% dividendrendement. Let wel, de koers is Enorm Vooruitgelopen op dat verwachte winstherstel. Tegen 27 keer de huidige en 15 keer de verwachte winst noteert het aandeel eerder tegen tech- dan oliewaarderingen. Dat geldt overigens voor de hele sector. Total is de goedkoopste.

De Fransen noteren tegen 18 keer de winst bij 5,2% dividend. Verdorie zeg, :-)

Hier de hele club. Total, dat had ik niet gedacht. Ook nu weer alles in euro;'s en herbelegd pic.twitter.com/LkB6DNddgj — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 25 januari 2018

Nog één ding. Wat Royal Dutch Shell niet beheerst, is dat het in de media nooit over haar waardecreatie, maar altijd over Nigeria, Noordpool en Groningen gaat. Wat dat betreft mag Mevrouw Van Loon die vraag vooral aan zichzelf stellen: hoe kan het dat Nederland niet van Shell houdt?

Unilever, ING, Philips, KPN en Unibail-Rodamco

Ook goedemiddag en welkom bij een vooruitblik op de drukste beursweek van dit kwartaal. Extra pikant is het natuurlijk dat de beurzen van vrij hoog, via topperig naar regelrechte all time highs gieren, de economische cijfers door het dak gaan en consumenten-, producenten- en beleggerssentiment de polonaise loopt.

Daar is inmiddels al alles over gezegd en geschreven, daar ga ik u nu niet mee lastig vallen. Het is hartje KW4-cijferseizoen en ik laat u aan de hand van grafieken met koers, winst, waardering en dividend over de laatste tien jaar zien hoe de belangrijkste namen van deze week in binnen- en buitenland er voor staan.

In Nederland komen deze week dus Royal Dutch Shell, maar ook Unilever, ING, Unibail-Rodamco, Philips en KPN door. Ik start met de grafiek van Unilever, want dit plaatje is werkelijk een schoolvoorbeeld van Hoe Het Moet. Kijk nou toch eens, alle lijntjes hand-in-hand samen omhoog. Er is maar één maar.

En dat is het ene lijntje, die eigenlijk altijd een rechte horizontale streep zou moeten zijn: de waardering. Enfin, het lijkt me dat de markt meer omzet en winst per aandeel wil zien gelet op die daling de laatste tijd. Of een hoger dividendrendement gezien de rentestijging de laatste tijd.

Oranje: Koers

Blauw: winst per aandeel

Groen: dividend per aandeel

Rood: omzet per aaandeel

Paars: huidige koerswinstverhouding

Hoe fraai die grafiek van Unilever is, blijkt al bij de eerste de beste volgende: ING. Dat heeft natuurlijk geen omzet, maar een renteresultaat. U ziet hoe de boel weer op orde is na jaren puinhoop. Complimenten Jan Hommen en Ralph Hamers. Nu weer groei, graag.

Voor Philips geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. Eindelijk rust in de tent na decennia herrie. Die focus op medisch is een goede greep gebleken, maar nog geen gouden. De crux zit denk ik bij de omzet, die moet omhoog.

Nog zo eentje: KPN. Dat is klaar met ondernemen, maar weet wel iedere keer meer winst en daarmee een hoger dividend uit haar stagnerende omzet te peuren. Is ook een kunst. Tegen 30 keer de winst koopt u 4% dividendrendement en mag u hopen bidden dat er eens, eens een overnamebod komt.

Tot slot Unibail-Rodamco, wat een plaatje. Wakker worden allemaal! Zonder dollen, zo'n ultrasaai, degelijk en hoogdividend aandeel misstaat natuurlijk in geen enkele portfolio, waar doorgaans heel wat meer wapperaars in zitten.

Excuses er is nog een nakomer. En niet de minste. Gaan we het blauwe lijntje weer zien? Op 30 januari rapporteert Aperam nabeurs en een dagje later ArcelorMittal voorbeurs.

Idd, ziet t. ook nog. #Aperam ook btw. Thx. Grafiek is dan voor jou. We gaan weer een blauw lijntje zien #ArcelorMittal pic.twitter.com/bMsEJiWYCC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 28 januari 2018

Big Tech

Als ik dan toch bezig ben... Laat ik de grote Amerikaanse tech bedrijven die deze week doorkomen met KW4's ook maar eens op deze manier bij hun lurven pakken. De koersgrafieken kunt u dromen. Laten we eens kijken of de fundamentals de koersexplosies (in dollars) rechtvaardigen of niet.

Deze week verschijnen Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Facebook én Apple. Laat ik daar ook als een soort van benchmark maar mee beginnen. U ziet dat Apple sinds een paar jaar dividend betaalt (en inkoopprogramma's doet en hoe) en dat is ook de reden dat Warren Buffett er zit, wedden?

Wat een mooi, fraai en rustig plaatje is dit.

Dat geldt ook voor Microsoft. Onder CEO Steve Ballmer was het min of meer dood geld, dat wel lekker dividend deed. Satya Nadella nam in 2014 het roer over, trok de lijken uit de la en heeft er weer pit in gebracht. Lees: de cloud.

De grafiek van Alphabet is ook niet misselijk. Het geheim van het succes is dat de winst altijd nog harder steeg dan de koers en zo de waardering toch weer meeviel. Bij ons is ASML zo'n aandeel. Let wel, is het nu voor het eerst zo dat de koers te hard gaat? Duim voor een ziedende winstverwachting.

Ja, ik weet dat Alphabet geen dividend doet, maar ik laat het lijntje demonstratief staan. Misschien kan Carl Icahn eens een mooie brief schrijven. Apple ging zes jaar geleden meteen door de knieën.

Amazon dan. Tja, wat moet ik hier nou van zeggen? Laat ik stellen dat het fonds wel eens duurder is geweest in tijden dat het heel wat minder presteerde. De kans dat CEO Jeff Bezos dit jaar nog lang haar krijgt is groter dan dat Amazon dividend gaat betalen, maar dit terzijde.

Tot slot Facebook, dat een beetje duur was toen het naar de beurs ging. Ik krijg daarom die grafiek niet leesbaar. Is ook niet erg. Dit is het ideale groeiaandeel, tenminste wat winst- en koersverloop betreft. Dat ziet u goed aan de tweede grafiek minus waardering. Net Google.

Agenda

De KW4-cijferhoogtepunten heb ik met deze grafiekenpotpourri al aardig gehad. Er is meer te doen, veel meer. De lijst met cijferaars is oneindig - in de VS komt bijvoorbeeld ook Big Oil door - en dan zijn er ook nog inkoopmanagersindices, Amerikaanse arbeidsmarktdata, inflatie, BBP's et cetera.

Klapperrr van de Week is wat mij betreft donderdagavond 22:00 uur (Apple, Alphabet en Amazon), maar woensdagavond (Microsoft en Facebook) op dat tijdstip mag er ook zijn. Waarom? Het lijken mij op voorhand de enige gebeurtenissen die echt de futures en de brede markt kunnen raken.

Normaal maak ik de belangrijkste gebeurtenissen zwart in dit lijstje. Daar is nu geen beginnen aan. Scrollt u rustig door het rijtje heen en vinkt u aan wat er van uw gading is.

29 jan

08:00 Bankia Q4-cijfers

14:00 Lockheed Martin Q4-cijfers

14:30 VS personal income and outlays dec 0,3% en 0,4% MoM

14:30 VS core PCE price index dec 1,6%



30 jan

07:30 Frankrijk BBP Q4 0,5% QoQ

08:00 Philips Q4-cijfers

08:00 SAP Q4-cijfers

08:00 NSI Q4-cijfers

09:00 Spanje BBP Q4 0,8% QoQ

14:00 Duitsland inflatie CPI jan -0,6% MoM

14:00 McDonald's Q4-cijfers

14:00 General Motors Q4-cijfers

14:00 Pfizer Q4-cijfers

14:00 Harley-Davidson Q4-cijfers

15:00 VS S&P Case Shiller huizenprijzenindex nov 6,4%

16:00 VS consumentenvertrouwen jan 123,0

22:00 AMD Q4-cijfers



31 jan

02:00 China manufacturing PMI jan 51,5

02:00 China non-manufacturing PMI jan

08:00 KPN Q4-cijfers

08:00 ING Q4-cijfers

08:00 Infineon Q4-cijfers

08:00 Banco Santander Q4-cijfers

08:00 Siemens Q4-cijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen dec -0,4% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI jan 1,0%

10:00 Duitsland werkloosheid jan -16K en 5,5%

10:00 Italië werkloosheid dec

14:00 Boeing Q4-cijfers

14:00 PayPal Q4-cijfers

14:00 Eli Lilly Q4-cijfers

14:15 VS ADP banenrapport jan 180K

15:15 VS Chicago PMI jan 64,5

16:00 VS pending home sales dec 0,3% MoM

16:50 VS weekrapport olievoorraden

20:00 Fed rentebesluit

22:00 Qualcomm Q4-cijfers

22:00 Microsoft Q4-cijfers

22:00 Facebook Q4-cijfers

22:00 eBay Q4-cijfers

22:00 AT&T Q4-cijfers



1 feb

01:00 Japan manufacturing PMI jan

02:30 China Caixin manufacturing PMI jan 51,3

08:00 Unilever Q4-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell Q4-cijfers

08:00 Nokia Q4-cijfers

08:00 Roche Q4-cijfers

08:00 Daimler Q4-cijfers

08:00 Vodafone Q4-cijfers

08:00 BBVA Q4-cijfers

08:00 Ferrari Q4-cijfers

09:00 Nederland NEVI PMI

09:15 Spanje manufacturing PMI jan 55,5

09:45 Italië manufacturing PMI jan 57,4

09:50 Frankrijk manufacturing PMI jan 58,1

09:55 Duitsland manufacturing PMI jan 61,2

10:00 EU manufacturing PMI jan 59,6

14:00 UPS Q4-cijfers

14:00 Time Warner Q4-cijfers

14:00 Mastercard Q4-cijfers

14:30 VS jobless claims

14:30 VS productivity and costs Q4 1,3% en 0,8%

15:45 VS manufacturing PMI jan

16:00 VS ISM Manufacturing Index jan 59,0

22:00 Apple Q4-cijfers

22:00 Alphabet Q4-cijfers

22:00 Visa Q4-cijfers

22:00 Amazon Q4-cijfers

22:00 GoPro Q4-cijfers



2 feb

08:00 Philips Lighting Q4-cijfers

08:00 Wereldhave Q4-cijfers

08:00 WDP Q4-cijfers

08:00 Deutsche Bank Q4-cijfers

11:00 Italië inflatie CPI jan -1,8% MoM

14:00 ExxonMobil Q4-cijfers

14:00 Chevron Q4-cijfers

14:00 Manpower Q4-cijfers

14:30 VS Payroll Report jan 178K & 4,1%

16:00 VS fabrieksorders dec 0,8% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan feb

Kiek op de Grafiek

Hogere bodempie weer voor de AEX en dan nu op weg naar een volgende, hogere top? Zo gaat het al tijden. Eens breekt het, maar zolang de winsten maar stijgen is dat niet erg. Kijk nog even goed naar het plaatje. Zo vaak zagen we deze eeuw niet zo'n fraaie jaargrafiek van onze diva op het Damrak.

De AEX herbeleggingsindex (de Nederlandse DAX) zette deze week weer gewoon een all time high neer

Met de AEX VIX Index (volatiliteit) wil het alleen nog niet zo vlotten. De bodembel luidt als ze bij Flow Traders hier niet langer met dartpijltjes naar gooien, maar met carbidbussen gaan knallen.

De Eurostoxx 50 is geen schim van onze AEX. Tekent hier zich zelfs geen groot zijwaarts patroon af?

De S&P 500 is intussen parabolisch aan het stijgen. In dollars dan. In euro's (paarse lijntje) is het allemaal wat minder.

Over naar de rentes, waar de AAA's het ruime sop kiezen. Kijk onze tienjaars Wopke maar eens:

Om over de tienjaars Mannschaft maar te zwijgen! Het is overdreven te stellen dat vastrentend naar de ECB begint te zwaaien, maar toch. We gaan zien hoe duidelijk de boodschap is.

Over ruim een maand zijn er verkiezingen in Italië. De rente oogt echter net zo strak als het gezicht van Silvio B. Vertelt u mij maar wat dit plaatje zegt, ik heb geen idee.

Tot slot de moeder aller rentes, poeh! Onze Royce houdt het op 3%, zeg maar wanneer de neergaande trend sinds 1981 breekt. En of die breekt, want Ongelovige Thomas zijn op de beurs is geen schande. Eerst zien, dan weten.

En de dollar? Die daalt. Per saldo dan. Overdag maakt u de gekste capriolen mee...

... en dat komt allemaal door hullie :-)

Haha, @Hedgeye is weer op dreef #dollar De greenback houden we ff in de gaten, want Mr President speecht om 14u in #Davos pic.twitter.com/4uN0HbqXqm — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 26 januari 2018

Als die dollar niet zo hard daalde, lag u intussen al krom bij de pomp te kronkelen. Olie stijgt maar door. Misschien dat we met die hoogconjunctuur eens wat meer aandacht voor vraag, in plaats van alleen maar het aanbod moeten hebben.

Goud stijgt lekker, maar ook hier geldt dat het in euro's vies tegenvalt.

Tot slot deze nog, bitcoin. Het spul is niet in één keer door haar hoefjes gezakt naar $2000 à $3000 ofzo, zoals de klassiek bubbelgrafiek suggereert. Of het desondanks koopwaardig is, moet u zelf maar bepalen. Voor mij is bitcoin louter en alleen prijs die beweegt en daar kan ik niks mee.

Fijne zondag verder, tot morgen tot voorbeurs en veel succes deze week.