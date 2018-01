Slot: -0,44%

Dit is EUR/USD deze week, ofwel de dollar is per saldo ruim twee centjes gedaald. Dat is leuk als u op vakantie wil naar de VS, of als u Amerikaanse producten koopt, maar voor uw dollar-beleggingen is het wat minder. Geldt ook voor de AEX, want de bedrijven boeken voor meer dan de helft hun omzet hier in.

Hoe dan ook, met deze grafiek kunt u veel koersbewegingen deze week duiden, zoals aandelen, commodities en ook rentes. Vergeet deze per saldo saaie week. Volgende week gaat het echt spoken!

Vandaar ook een indexdaling deze week, de eerste van 2018. het heeft alleen allemaal niet veel om het lijf:

AEX deze week: -0,44%

AEX deze maand en dit jaar: +4,10%

AEX herbeleggingsindex dit jaar: +4,10% (nieuwe all time high deze week op 1849,60)

AMX dit jaar: +2,11%

AScX dit jaar: +1,98% (ook nieuwe all time high deze week op 1114,41)

Verder zijn ze we snel klaar met deze week, prima cijfers Sligro en gemengd ontvangen omzet van Ahold Delhaize. Maak u uw borst maar nat voor volgende week, want het is oerend druk met Shell, Unilever, Philips, KPN, Unibail-Romdaco, Amazon, Facebook, Microsoft en Aphabet.

Dat is nog niet alles, want de Fed neemt een rentebesluit, er zijn inkoopmanagersindices en een Payroll Report. Enfin, dat zien we zondag dan wel weer, als Arend Jan op deze site vooruitblikt. Hij laat nu Reuters Datastream al loeien, dat worden veel grafieken met winsten, waarderingen et cetera.

Eerst de koersen van deze week nog. Opvallendste stijgers deze week zijn de rentes. De volatilteit loopt wat op en verliezer is vooral de dollar. Wat plussen en minnen, aandelen blijven dicht bij huis. In euro's dan vooral.

Damrak

En hier de bekende vrijdagse IEX koersballenbak met de AEX-fondsen:

Randstad gaat hard dankzij een koopadvies van Goldman Sachs.

Galapagos kreeg een koersdoel van 95 mee van UBS en die staat al bijna op het bord.

Heineken doet het goed en zet vandaag een nieuwe all time high neer:

Cheers! @Heineken met de nieuwe all time high pic.twitter.com/MFWBEYi1lw — Nick Bakker (@NickBakkerandCo) 26 januari 2018

RELX, Wolters Kluwer en Unilever. Toch een beetje de defensieve dividend en dollarfondsen die terug gaan.

Zowel ING als ABN Amro kregen deze week downgrades voor hun kiezen.

Ahold Delhaize zakt weg op Q4-cijfers. Kijk hier nog eens het filmpje terug.

Dan door met de AMX:

Sligro bovenaan na Q4-cijfers en duidelijkheid over de Emté supermarkten die in de etalage staan.

BAM ging lekker omdat de CFO vertrekt. Ik heb het ook niet verzonnen ofzo...

Fugro en hogere olieprijzen lijken mij een een-tweetje.

GrandVision omlaag door Q4-cijfers.

Een downgrade van Davy zorgt voor de daling van Air France-KLM. Stijgende olieprijzen helpen ook niet mee.

Philips Lighting zakt mee met een sectorgenoot met een winstwaarschuwing.

Hebben Besi en ASMI last van winstnemers? Ondanks ruime -3% deze week, beide fondsen nog steeds op +12% en +4% voor dit jaar.

Tot slot nog de AScX:

Probiodrug gaat hard omhoog, gewoon omdat het kan.

Nedap zet even een nieuwe all time high neer.

Takeaway.com stijgt door een verhaal dat het best wil fuseren met Delivery Hero.

Bij Avantium is het vertrouwen helemaal weg.

Sif en Kendrion hebben beide een mindere week.

Geven we u als extra nog de uitslagen van de Eurostoxx 50 en de Dow Jones Industrial Average mee:



Arend Jan Kamp schreef het intro en Nick Bakker loopt met u langs het Damrak. Zondag schrijft Arend Jan weer een vooruitblik op de volgende beursweek. Bedankt voor al uw bezoek en reacties en een fijn weekend!