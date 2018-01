Spread, spreads en rente-spreads

Na het lezen van onderstaande kritiek van een lezer en bij het teruglezen zelf valt het me inderdaad op dat mijn debuutstuk hier op IEX misschien wat kort door de bocht was. Misschien omdat ik spreads inderdaad als vanzelfsprekend beschouw. Misschien omdat een column nu eenmaal niet zo lang kan zijn. Enfin, rente-spreads dus.

"Ik denk dat je ietwat teveel vanuit je vakgebied praat met bijbehorende taal. Als voorbeeld dat stukje over de geldmarkt en kapitaalmarkt. Daar zullen verreweg de meeste mensen met glazige ogen naar staren.

Je schrijft toch om anderen iets bij te brengen? Als mensen je onderbouwing niet volgen dan is er geen begrijpend leren. Ik geloof dat er weinig mensen zijn die dat stukje over de spread kapitaal/geldmarkt doorgronden.”

In de rentecolumn ging het over het verschil tussen de (korte) geldmarkt- en de (lange) kapitaalmarktrente. Bij bedrijfsobligaties is de credit spread het verschil tussen de rente op een bedrijfsobligatie en de bijbehorende benchmark lening (staatsobligatie met dezelfde looptijd).

Bij Europese staatsobligaties wordt vaak gekeken naar het verschil tussen bijvoorbeeld Italië, Spanje of Portugal en de meest solide debiteur Duitsland. Ook aandelenbeleggers kunnen spreads gebruiken. De spread tussen het verwachte rendement op aandelen en obligaties bijvoorbeeld.

Aanhangers van de TINA theorie - There Is No Alternative (voor aandelen) - maken hier gebruik van om te beargumenteren dat aandelen relatief ten opzichte van obligaties goedkoop zijn. Ook kunt u naar allerlei verschillende valuta’s kijken en de renteverschillen analyseren.

De basis van de zogenaamde carry trade, waarbij u een long-positie inneemt in een valuta met een hoge rente en deze financiert met een short-positie in een valuta met een lage rente. De in het artikel genoemde spread is ook weer te geven in een grafiek, die dan een yield curve heet.

Grafisch gezien is een lage spread een vlakke yieldcurve en een hoge spread een relatief steile yield curve.



Efficiënt of indicator?

De spread geeft aan hoeveel extra rendement de belegging biedt in vergelijking met een andere (veiligere) belegging. In andere woorden, hoe hoog de risicopremie is. In een efficiënte markt is de spread niets anders dan de - gemiddeld genomen juiste - marktverwachting en een vergoeding voor risico.

De kapitaalmarktrente is dan de verwachte gemiddelde geldmarktrente over de komende tien jaar plus een opslag voor het renterisico.

Een hoge spread geeft aan dat beleggers verwachten dat de korte rente relatief veel zal stijgen

Een lage spread geeft aan dat beleggers verwachten dat de korte rente weinig zal stijgen of dalen



In een efficiënte markt, waar de indicator geen voorspellende waarde heeft, zal tijdens periodes met een vlakke curve de kapitaalmarktrente net zoveel veranderen als tijdens periodes met een steile curve. De korte rente zou in zo'n periode moeten dalen en tijdens periodes met een steile curve stijgen.

Dat is immers de verwachting die ingeprijsd zit in die curves, gecorrigeerd voor de risicopremie.



Als de spread wel een goede indicator is voor het verwachte rendement op obligaties, zal tijdens periode met een steile curve de lange rente juist dalen, en omgekeerd bij periodes met een kleine spread. Als de markt efficiënt is zal de spread als indicator geen waarde hebben.

Maar is de markt efficiënt? Dat is een discussie die ik graag voor later bewaar.



Economie voorspellen

Een andere interessante observatie over de spread tussen de geld- en kapitaalmarkt is dat deze altijd een voorloper is geweest van recessies. Als deze negatief wordt en er dus sprake is van een inverse yieldcurve, is het historisch zo geweest dat niet lang daarna er een economische recessie volgt.

Tussen dat signaal en het begin van een recessie zit overigens meestal wel een tijdje. En de yieldcurve is nog niet eens vlak, laat staan invers. Toch circuleren er al genoeg waarschuwingen op basis van deze indicator. Maar daar zou ik me persoonlijk nog niet zo druk over maken.

Laten we eerst maar eens afwachten of de yieldcurve relatief vlak gaat worden.